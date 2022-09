Carregar reprodutor de áudio

Miami, Flórida – 06 de setembro de - A lista de competidores para a temporada 2022-23 da Le Mans Virtual Series - a categoria global de eSports da elite do endurance, e uma produção conjunta do Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) e o Automóvel Clube do Oeste (ACO) - foi revelada nesta terça-feira. A lista inclui equipes que representam algumas das maiores montadoras do mundo, além de equipes de elite do mundo do eSport. A lista completa de competidores da maior temporada da Le Mans Virtual Series da história pode ser vista AQUI.

A lista de pilotos, que inclui estrelas campeãs de importantes categorias do automobilismo mundial que farão aparições durante o campeonato, será divulgada na próxima segunda-feira, 12 de setembro, durante um preview especial. Canais de mídias sociais terão mais notícias sobre como acompanhar o programa nos próximos dias. Outros dez carros devem se juntar à lista de competidores para a popular 24 Horas Virtuais de Le Mans, que acontecerá em 14 e 15 de janeiro de 2023, sendo a etapa final da temporada de cinco corridas, aumentando ainda mais o nome de estrelas participantes. Temos 15 países representados entre as equipes participantes entre Europa, Estados Unidos, África e Extremo Oriente, 15% a mais que no ano passado.

A lista de 40 carros está dividida entre duas categorias: LMP2 - 24 carros, e LMGTE - 16 carros. Estes competirão em corridas que variam de quatro a 24 horas de duração. Marcas de renome mundial como Alpine, Aston Martin, BMW, Ferrari, Mercedes-AMG e Porsche retornam para mais ação de alto nível e sucesso, muitos desses com múltiplas entradas.

A lista prestigiada de montadoras ganha ainda a companhia de grandes nomes do automobilismo virtual, incluindo os campeões da LMP e a GTE em 2021, Team Redline e os vice-campeões da GTE Porsche Coanda Esports, que passam a correr na classe de protótipos. A lista ainda traz a equipe de Romain Grosjean, R8G Esports ao lado de Floyd Vanwall-Burst, Williams Esports, Alpine Esports, YAS Heat Veloce, AMG Team Petronas Esports e a Rocket Simsport de Jenson Button na categoria de protótipos, classe na qual as equipes correrão com um ORECA 07 LMP2. A lista ainda conta com a Mexico Racing Team, Pescarolo Esport Monaco, Team Fordzilla e a Brabham Esports, novata na LMVS, mas com um nome de peso na história do automobilismo.

A lista ainda traz equipes de renome no mundo do endurance, como a Panis Racing da European Le Mans Series, GR Vector eSport (uma combinação de duas equipes do WEC), Proton Competition, D'Station Racing e a ARC Bratislava.

A classe GTE oferece aos competidores a opção do Aston Martin Vantage GTE, BMW M8 GTE, Ferrari 488 GTE e o Porsche 911 RSR GTE. A classe conta com nomes comuns ao mundo das corridas virtuais e reais como Oracle Red Bull Racing, MAHLE Racing Team, SIMMSA Esports e Prodrive FYRA Esport, entre as equipes que correrão em busca da glória.

A Le Mans Virtual Series ocorrerá ao longo de cinco etapas, com as 24 Horas Virtuais de Le Mans sendo a grande final, confira o calendário:

Etapa 1 8 Horas do Bahrein, Bahrein 17 de setembro de 2022

Etapa 2 4 Horas de Monza, Itália 08 de outubro de 2022

Etapa 3 6 Horas de Spa, Bélgica 05 de novembro de 2022

Etapa 4 500 Milhas de Sebring, EUA 03 de dezembro de 2022

Etapa 5 24 Horas Virtuais de Le Mans 14 e 15 de janeiro de 2023

O calendário conta com algumas das pistas mais famosas e reconhecíveis do mundo - Monza, Spa-Francorchamps, Bahrein, Sebring e Le Mans - que desafiarão todos os pilotos, desde os de eSports até os de reconhecimento internacional, emocionando milhões de entusiastas do automobilismo virtual pelo mundo.