Motorsport Images adquire grande coleção de imagens de Ferraris

Londres – 23 de abril de 2021 – O Motorsport Network, a plataforma integrada digital que é o destino de milhões de fãs de carros e automobilismo, confirmou hoje que sua importante marca de licenciamento de imagens, Motorsport Images adquiriu a Coleção Maggi&Maggi para enriquecer ainda mais sua grande biblioteca de mais de 26 milhões de imagens.

A coleção começou em 1984, quando Silvano Maggi começou um projeto de fotografar todas as Ferraris que já foram produzidas, em uma publicação semanal na Itália que continha uma Ferrari de uma e uma de corrida por edição. O projeto continuou por anos, cobrindo centenas de modelos de Ferrari. Nos anos 1990, o filho de Silvano, Paolo, catalogou todas as imagens em um banco de dados que hoje se aproxima de 100 mil fotos, sendo uma das bibliotecas mais completas das produções da Ferrari no mundo.

O Motorsport Images é conhecido globalmente como a fonte global de fotos para tudo relacionado a carros e esporte a motor, com mais de 26 milhões de imagens de 1895 até o que acontece nas pistas atualmente. Tem o único acervo completo dos 70 anos da Fórmula 1 com imagens de todos os GPs já disputados. Ele fornece conteúdo visual para plataformas editoriais e produtores de conteúdo além de trabalhar diretamente com marcas e clientes para criar campanhas de publicidade emocionantes e cativantes. A coleção inclui extensas e exclusivas coberturas que incluem a história completa da Fórmula 1, os primeiros veículos a motor e a história das 24 Horas de Le Mans, prova da qual a Ferrari voltará a disputar em 2023, após um hiato de 50 anos.

Photo by: Motorsport Images

A Coleção Maggi & Maggi se encaixa perfeitamente ao Motorsport Images e os negócios do Motorsport Network, que estabeleceu um poderoso ecossistema de conteúdo e eventos, servindo a uma comunidade global e donos e entusiastas da Ferrari. A FerrariChat é a maior comunidade online da Ferrari, o Arquivo Colombo, a maior coleção privada de imagens da Ferrari no esporte a motor. A Canossa Events, sinônimo de excelência em eventos de turismo de estada, incluindo mais de 270 eventos anuais, e sua subsidiária, Cavallino, é a organizadora de importantes eventos como o Cavallino Classic de Palm Beach, que celebra seu 30º aniversário neste ano e é o maior evento de Ferraris clássicas, além da revista nos Estados Unidos.

Além disso, no portfólio, o Motorsport.tv está no centro de uma comunidade muito engajada, que inclui também a Coleção de modelos de alto nível Amalgam.

Paolo Maggi, Diretor da Maggi & Maggi disse: "Quando Ercole Colombo nos introduziu ao Motorsport Network com uma visão deles adquirirem nossa coleção de imagens, eu fiquei muito feliz, e isso me lembrou de meu pai, o fundador da agência e base de nosso estúdio fotográfico. Sua paixão pelos carros vermelhos de Maranello me infectou também e após 35 anos de trabalho meticuloso, onde montamos junto o maior arquivo de carros da Ferrari. Isso nos permitiu também publicar as imagens em jornais ao redor do mundo e nos dá a satisfação de vermos três enciclopédias apenas com nossas imagens.

Agora, a coleção está no importante Motorsport Network e isso manterá o nome do Arquivo Maggi e Maggi vivo para sempre. Agradeço ao meu amigo, Ercole Colombo, por essa nova aventura".

James Allen, Presidente do Motorsport Network, disse: "O que já era bom ficou ainda melhor! Trabalhamos duro para fazer honra ao maior e melhor arquivo de imagens do esporte a motor e de carros e a adição da Coleção Maggi & Maggi adiciona profundidade e cor à cobertura das Ferraris dos 70 anos da companhia. Os clientes poderão acessar a rica lista de imagens de todos os modelos da Ferrari e poderão usar a coleção ao redor de nosso crescente ecossistema da Ferrari".

Sobre o Motorsport Network

Todos os meses, mais de 56 milhões de usuários dedicados visitam uma das propriedades digitais do Motorsport Network para comprar, aprender, se entreter ou simplesmente alimentar sua paixão por carros e corridas.

Estamos no centro das indústrias de carros e corridas, fornecendo pensamentos através de lideranças, além de experiências únicas para nossos clientes. Levamos eles a uma jornada quw inclui notícias, análises, eventos, ingressos, jogos e eSports, então aproveitamos o efeito de rede para adicionar valor à sua experiência. Usamos nossa tecnologia e ferramentas modernas de dados para continuamente testar, aprender e melhorar. Nossos processos, criação de conteúdo e produtos estão constantemente evoluindo para servir melhor nossa audiência.

