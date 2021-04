InsideEVs anuncia datas para Electric Days Digital 2021 nos EUA

Miami, 22 de abril de 2021 - Por ocasião do Dia da Terra de 2021 e após um evento inaugural de sucesso na Itália no início do ano, a Motorsport Network está anunciando que InsideEVs, a fonte mais confiável da Internet para notícias sobre veículos elétricos, sediará o primeiro evento Electric Days Digital nos EUA, em 20 e 21 de setembro de 2021. O evento de dois dias será inteiramente virtual e gratuito a todos. O objetivo é celebrar, informar e promover a revolução iminente dos veículos elétricos nos EUA.

Electric Days Digital é composto por uma série de eventos digitais em dois dias que incluirão artigos, entrevistas, palestrantes, mesas redondas ao vivo e muito mais. O calendário do Electric Days Digital também coincidirá com o Zero Emissions Day em 20 de setembro e precede imediatamente o início da National Drive Electric Week (NDEW) de 25 de setembro a 3 de outubro. Plug-In America também será parceiro de mídia da Electric Days Digital.

Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 1 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 2 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 3 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 4 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 5 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 6 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 7 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 8 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 9 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 10 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 11 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 12 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 13 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 14 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 15 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 16 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 17 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 18 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 19 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 20 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 21 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 22 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 23 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 24 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 25 / 26 Foto de: Motorsport.com Backstage of the first Electric Days Digital event in the United States. 26 / 26 Foto de: Motorsport.com

Muitos desses eventos digitais serão hospedados pelos próprios editores de InsideEVs, que são especialistas respeitados no assunto de veículos elétricos. Isso inclui o próprio Kyle Conner da InsideEVs, que é o atual detentor do recorde de EV Cannonball Run, e Tom Moloughney, um jornalista respeitado globalmente que cobre o assunto de carregamento de veículos elétricos e infraestrutura.

Esses eventos digitais também apresentarão representantes de montadoras que vendem veículos elétricos no momento, desde CEOs que dão luz verde ao futuro, até os engenheiros que estão trabalhando em seu desenvolvimento. Especialistas de outras áreas, bem como influenciadores de mídia social, também participarão dos eventos do Electric Days Digital como convidados especiais.

Electric Days Digital também será uma ferramenta digital valiosa que orienta as pessoas em seu caminho para a propriedade de EV, graças aos guias de compra que estarão disponíveis em www.electricdays.us e www.insideevs.com. Estas duas plataformas online irão acolher conteúdo multimídia que visam esclarecer e informar o público sobre as soluções de mobilidade elétrica e ajudar a identificar o automóvel ideal para as suas necessidades de mobilidade.

Por último, InsideEVs usará Electric Days Digital para anunciar os resultados de sua primeira pesquisa EV, que incluirá dados valiosos de milhares de entrevistados que representam todo o espectro de proponentes de EV, desde pessoas com interesse mínimo até aqueles que procuram comprar seu segundo veículo elétrico depois de se apaixonar pelo primeiro. As perguntas da pesquisa serão elaboradas pelos editores de InsideEVs com contribuições de analistas do setor e especialistas em vendas.

Mais informações sobre o Electric Days Digital serão lançadas nos próximos meses, conforme o itinerário dos eventos digitais for finalizado, os participantes forem confirmados e patrocinadores adicionados.

John Neff, editor-chefe Automotive Global da Motorsport Network disse: InsideEVs tem anunciado a chegada de veículos elétricos para o mercado de massa por anos, e eles finalmente chegaram! Electric Days Digital é a nossa forma de apresentar ao público em geral o futuro do automobilismo elétrico e demonstrar os benefícios não apenas para o nosso meio ambiente, mas também para as nossas vidas. Seu próximo carro deve ser um veículo elétrico - Electric Days Digital irá mostrar por que e ajudá-lo a decidir qual é o melhor para você.

Filippo Salza, presidente da Automotive, Motorsport Network disse: O carro eletrificado é uma realidade, mas a transição está apenas começando. Você deve explicar às pessoas por que uma nova tecnologia deve ser entendida antes de ser escolhida. Iniciamos esse processo com Electric Days Italy e planejamos continuar nos Estados Unidos e em outros mercados globais.