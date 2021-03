Motorsport Images é nomeada agência de fotos oficial da Extreme E

Londres, 31 de março de 2021. A Motorsport Images foi escolhida como agência de fotografia oficial pela Extreme E, a nova e empolgante categoria do automobilismo que ocorre em alguns dos climas mais severos da Terra para destacar o impacto das mudanças climáticas. O negócio de atribuição e licenciamento da Motorsport Network, que tem mais de 26 milhões de imagens em seu acervo de licenciamento, fornecerá todas as imagens para a categoria e para todas as nove equipes.

Esta não é uma tarefa fácil, pois os eventos da Extreme E apresentarão muitos desafios. Isso inclui os ambientes extremos que produzirão poeira, areia, umidade; conexão com a Internet; e as complicações potenciais em se aproximar da ação, já que as rotas não são como circuitos convencionais.

No entanto, a equipe da Motorsport Images está se preparando há meses para superar esses desafios. Com anos de conhecimento como a principal agência fotográfica do automobilismo que cobre eventos de Fórmula 1 e Fórmula E ao vivo, e também adquiriu especialistas em Dakar e WRC, este é um desafio para o qual a Motorsport Images está idealmente equipada.

Com os desafios da corrida remota, vêm os desafios logísticos de distribuição de imagens do evento. A Motorsport Images tem um serviço de distribuição tecnologicamente comprovado, o que significa que as imagens estão disponíveis para os clientes da Motorsport Images quase no momento da captura. Isso ajuda os clientes da Motorsport Images a fornecer cobertura ao vivo, dando-lhes uma vantagem sobre seus concorrentes nesta área. A Motorsport Images abriga a maior coleção de imagens do automobilismo do mundo, incluindo um registro ininterrupto de toda a história do Campeonato Mundial de Fórmula 1.

A Extreme E atraiu um grid de alta qualidade com equipes inscritas pelos principais nomes do automobilismo, incluindo Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Chip Ganassi, Michael Andretti, além de pilotos como Molly Taylor, Claudia Hürtgen e Jamie Chadwick. Em uma estreia mundial no automobilismo, as equipes colocarão cada uma delas um piloto masculino e uma mulher, que competirão igualmente juntos em cada corrida pelo sucesso.

As corridas acontecerão nas vastas dunas da Arábia Saudita para a abertura do Desert X Prix, costa do Senegal, África Ocidental (Ocean X Prix), Kangerlussuaq, Groenlândia (Arctic X-Prix), Pará, Brasil (Amazon X-Prix) ), e a Patagônia Argentina para o final da temporada, o Glacier X Prix.

Para apoiar a posição de sustentabilidade da Extreme E, a Motorsport Images será a única empresa de fotografia a capturar imagens da série de corridas, o que reduzirá as viagens para os eventos, com edição e serviços técnicos prestados remotamente em Londres.

A Motorsport Network apoia a mensagem e os objetivos da Extreme E com respeito ao meio ambiente e à diversidade e tem orgulho de fazer parte dessa nova jornada.

Alejandro Agag, fundador e CEO da Extreme E disse: “A Extreme E é ambientada em locais icônicos, apresentando os melhores pilotos e um formato inovador de corrida roda a roda, que tudo se traduz no potencial de narrativa visual épica, embora também venha com enormes desafios técnicos e logísticos.”

“Estamos muito confiantes de que Steven e a equipe da Motorsport Images têm a combinação certa de experiência e talento para trazer nosso esporte à vida para o mundo seguir e mal podemos esperar para ver os resultados em breve em nosso Desert X Prix.”

Steven Tee, Diretor Executivo, da Motorsport Images: “Como diretor de imagens da LAT, estou muito animado por termos sido selecionados como a agência oficial de fotos para a temporada inaugural de Extreme E.”

“Enviaremos uma equipe diversificada de fotógrafos com conjuntos de habilidades que vão do WRC, Dakar, Fórmula E e F1, que acreditamos nos permitirá capturar perfeitamente este novo e muito diferente tipo de série de automobilismo que começa em 3 de abril no Deserto da Arábia Saudita.”

James Allen, presidente da Motorsport Network: “Admiro este projeto Extreme E desde que Alejandro Agag falou sobre ele pela primeira vez e estamos orgulhosos de que eles recorreram à nossa equipe para entregá-lo. Em primeiro lugar, será visualmente espetacular e mal posso esperar para ver a produção da equipe de Steven distribuída por todo o mundo.”

“Mas, além disso, eu amo o claro senso de propósito da Extreme E e seus objetivos para promover a sustentabilidade e a diversidade e para destacar como nosso mundo está mudando; tanto no mundo do automobilismo como no resto do mundo. Qualquer um que segue a Motorsport Network sabe há quanto tempo defendemos a necessidade de nosso esporte demonstrar um propósito.”

