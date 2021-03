Londres, 24 de março de 2021 - O primeiro canal de notícias de automobilismo e do setor automotivo ao vivo do mundo será lançado pela Motorsport Network, líder do mercado digital com uma audiência mensal de 56 milhões de pessoas.

O Motorsport.tv Live apresentará as notícias de última hora em todo o mundo na plataforma OTT. A realização será em estúdios em Londres e Miami, com boletins a cada hora e meia, e com conteúdo adicional intermediário. Semelhante a outros canais populares de notícias ao vivo, um ticker no terço inferior em constante atualização exibirá as últimas manchetes, notícias de última hora e opiniões de jornalistas.

Photo by: Motorsport Images

Como parte da cobertura global da Motorsport Network, o canal cobrirá notícias de todo o mundo, com foco nas principais categorias e eventos do automobilismo, como Fórmula 1, Fórmula E, 24 Horas de Le Mans, NASCAR e IndyCar. Ele também destacará tópicos de interesse de outras categorias.

O 'lançamento suave' terá boletins piloto a partir de 29 de março, após o primeiro GP do Bahrein de Fórmula 1, o canal ao vivo será lançado nos meses seguintes. Os boletins ao vivo começarão em abril e o serviço completo de notícias ao vivo começará no final do verão no hemisfério norte.

Além da transmissão ao vivo na plataforma Motorsport.tv, o canal utilizará o player Motorsport.tv que pode ser incorporado. Por meio dessa ferramenta, clipes e vídeos curtos do serviço ao vivo serão incorporados em postagens relevantes nos sites líderes de classe da Motorsport Network: Motorsport.com, Autosport.com, Motor1.com e Inside EVs e enviados para as redes sociais.

Photo by: Motorsport Images

A plataforma Motorsport.tv teve um crescimento significativo nos últimos 12 meses, se tornando o destino online dos fãs de esportes a motor e automotivos. Tem havido um fluxo constante de marcas líderes e categorias lançando canais oficiais de parceiros como Mercedes, NASCAR, Porsche, FIA World Rally Championship, Audi, Lamborghini, Jaguar Racing, BTCC, RCCO World eX e muitos mais, todos com suporte de conteúdo e distribuição do Motorsport Studios. Também é capaz de alavancar o acervo de imagens de automobilismo líder na categoria, o maior arquivo de imagens do automobilismo do mundo que tem 26 milhões de imagens, incluindo cobertura ininterrupta da história de 70 anos da Fórmula 1, com imagens de todos os GPs.

O Motorsport.tv Live será totalmente integrado ao ecossistema digital da Motorsport Network, que atinge 56 milhões de usuários únicos por mês. O conteúdo direto ao consumidor cresceu rapidamente em popularidade, e a Motorsport Network continua a ouvir seu público e se colocar no centro das necessidades do público.

Photo by: Motorsport Images

Há planos para estender a cobertura, dando abertura aos eSports, fins de semana de corrida ao vivo e abrindo para programas de notícias liderados por personalidades. Outros desenvolvimentos para cobertura ao vivo de 24 horas com hospedagem na Ásia ou Austrália e versões em outros idiomas também estão previstos. O site líder do setor, Motorsport.com, está atualmente em 15 idiomas.

Photo by: Motorsport Images

James Allen, presidente da Motorsport Network disse: “Nós sempre prometemos nos mover rápido e sermos diferenciados e esta última iniciativa da Motorsport Network leva nossa cobertura digital líder de automobilismo e do setor automotivo para o próximo nível. Existem vários pilares para a estratégia para isso: isso fornece um serviço de notícias ao vivo em uma plataforma de streaming que os fãs podem acessar facilmente em qualquer dispositivo para as últimas notícias. Além disso, a produção regular de vídeos de tópicos relevantes que levaremos para incorporar em nossos sites também aumentará significativamente a quantidade de conteúdo de vídeo de formato curto que podemos fornecer aos usuários nessas plataformas.”

“A interatividade com o público está incluída na proposta desde o início. Trabalho na TV desde o início dos anos 1990 e o que podemos fazer hoje neste espaço, com a tecnologia e o software de operações remotas que foram desenvolvidos por necessidade durante a pandemia, é incrível.”

Photo by: Motorsport Images

Sobre a Motorsport Network

Todos os meses, mais de 56 milhões de usuários dedicados visitam uma propriedade digital da Motorsport Network para comprar, aprender, se divertir ou simplesmente para alimentar sua paixão por carros e corridas.

Estamos no centro das indústrias automobilística e esportiva e oferecemos liderança de pensamento confiável, bem como experiências únicas para nossos clientes. Nós os levamos em uma jornada do cliente que abrange notícias e insights, eventos, ingressos, jogos e eSports, então, aproveitamos o efeito de rede para agregar valor à sua experiência. Usamos nossa tecnologia interna e ferramentas de dados modernas para testar, aprender e melhorar continuamente. Nossos processos, criação de conteúdo e produtos estão em constante evolução para melhor atender nosso público.

