MIAMI, Flórida — 07 de abril de 2021 — O Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), um dos líderes em desenvolvimento, publicação e fornecedor de ecossistema de eSports na área de jogos de corrida no mundo, anuncia hoje que o grande promotor do esporte a motor, Gérard Neveu, será o novo Conselheiro de Automobilismo do Motorsport Games, atuando como a principal ligação entre o Motorsport Games e as principais categorias do esporte a motor e a indústria como um todo. Neveu será responsável pelo desenvolvimento, melhora e execução e projetos e acordos entre os negócios de eSports do Motorsport Games e a indústria do esporte a motor, garantindo uma autenticidade máxima às ofertas virtuais Motorsport Games no caminho.

Muito conhecido e respeitado pelo esporte a motor, Neveu chega ao Motorsport Games após uma passagem bem-sucedida de dez anos como o CEO do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC). Em 2020, junto com o Motorsport Games e o Automóvel Clube do Oeste (ACO), ele promoveu o sucesso das 24 Horas Virtuais de Le Mans, que acumulou audiências de 14,2 milhões de telespectadores e mais 131 milhões de impressões digitais durante o evento. A maior corrida virtual da história, as 24 Horas Virtuais de Le Mans conectaram 200 dos melhores pilotos reais e de e Sports do mundo, de 30 países para uma produção de 25 horas de duração.

"Com a extensa experiência de Gérard, estamos certos de que ele garantirá que nossa marca siga genuína e continue ressoando e crescendo na indústria, tudo isso enquanto cria conteúdo e entretenimento de primeira", disse Dmitry Kozko, CEO do Motorsport Games. "No Motorsport Games, o automobilismo não é apenas parte da marca, é nosso DNA. E ter especialistas da indústria como Gérard aumentam nossa autenticidade e garante que sigamos pensando grande, criando as mais animadoras novas oportunidades de negócios para a nossa Companhia e os fãs".

"O Motorsport Games está se tornando um líder no mundo das corridas virtuais e estou animado para trabalhar com a equipe para construir em cima dos grandes eventos ao vivo já existentes e continuiar ajudando a espalhar a alegria das corridas virtuais para fãs ao redor do mundo", acrescentou Gérard Neveu. "Corridas virtuais e eSports se tornaram grandes partes do futuro do esporte a motor e estou honrado por fazer parte desse fenômeno. Ao conectar o automobilismo real com os eventos virtuais, podemos criar toda uma nova comunidade que vai além de apenas assistir na TV, participando desses eventos de ponta".

O Motorsport Games vem ganhando uma reputação de excelência e rapidamente evoluiu para a posição de parceira de grandes categorias ao redor do mundo. O Motorsport Games tem as licenças para desenvolver e publicar jogos e eSports baseados na NASCAR, nas 24 Horas de Le Mans e o Campeonato Britânico de Turismo (BTCC). Em adição aos planos de aquisição do rFactor 2 e do Studio 397, a companhia anunciou recentemente a aquisição do KartKraft, o principal simulador de kart, e planeja adquirir a desenvolvedora de games mobile Digital Tales.

Photo by: Motorsport Games

Sobre o Motorsport Games:

O Motorsport Games, uma companhia da Motorsport Network, combina inovadores e engajadores games com competições emocionantes de eSports e conteúdos para fãs de corridas e gamers ao redor do mundo. A companhia tem a licença oficial de desenvolvimento e publicação fe games de categorias icônicas do esporte como NASCAR, 24 Horas de Le Mans e o Campeonato Britânico de Turismo (BTCC), além de outros jogos de corrida. O Motorsport Games é uma parceira premiada das 24 Horas de Le Mans, Fórmula E, BTCC, Campeonato Mundial de Rallycross e a eNASCAR Heat Pro League, entre outros.

Para mais informações sobre o Motorsport Games, visite: www.motorsportgames.com

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada. Quaisquer declarações contidas neste comunicado à imprensa que não sejam declarações de fatos históricos podem ser consideradas declarações prospectivas. Palavras como "continuar", "irá", "pode", "poderia", "deveria", "espera", "esperava", "planeja", "pretende", "antecipa", "acredita", "estima, "" prever, "" potencial "e expressões semelhantes destinam-se a identificar tais declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, muitas das quais estão geralmente fora do controle da Motorsport Games e são difíceis de prever. Exemplos de tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a se a Motorsport Games vai atingir seus objetivos em relação ao estabelecimento da conexão entre esportes automobilísticos e esportes motorizados reais. Exemplos adicionais de tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a (i) a capacidade (ou incapacidade) do Motorsport Games de manter licenças e contratos existentes e adicionais garantidos com as séries esportivas; (ii) a capacidade da Motorsport Games de gerenciar e integrar com sucesso quaisquer joint ventures, aquisições de negócios, soluções ou tecnologias; (iii) custos operacionais imprevistos, custos de transação e passivos reais ou contingentes; (iv) a capacidade de atrair e reter funcionários qualificados e pessoal-chave; (v) efeitos adversos do aumento da concorrência nos negócios da Motorsport Games; (vi) o risco de que mudanças no comportamento do consumidor possam afetar negativamente os negócios da Motorsport Games; (vii) a capacidade da Motorsport Games de proteger sua propriedade intelectual; e (viii) condições econômicas e comerciais locais, industriais e gerais. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas podem ser encontrados nos arquivos da Motorsport Games com a Securities and Exchange Commission (a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10- K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020, a ser arquivado na SEC. A Motorsport Games prevê que eventos e desenvolvimentos subsequentes podem fazer com que seus planos, intenções e expectativas mudem. Motorsport Games não assume nenhuma obrigação, e se isenta especificamente de qualquer intenção ou obrigação, de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme expressamente exigido por lei. As declarações prospectivas valem apenas a partir da data em que são feitas e não devem ser consideradas como representando os planos e expectativas da Motorsport Games em qualquer data subsequente.

Para mais informações:

motorsportgames@astrskpr.com

Investidores:

Ashley DeSimone

Ashley.Desimone@icrinc.com