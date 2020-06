Motorsport Network anuncia lançamento do InsideEVs Rússia

A Motorsport Network, uma plataforma digital que reúne milhões de fãs de carros, motos e corridas em todo o mundo, anuncia a expansão de sua presença global lançando a edição russa de seu site sobre carros elétricos, a InsideEVs Rússia. Será a quinta versão regional do site InsideEVs, juntamente com as edições Brasil, Estados Unidos (global), França e Itália.

O InsideEVs.ru complementará outras edições da Motorsport Network que já são bem sucedidas na Rússia. Atualmente, a Motorsport Network está representada na Rússia por versões locais dos principais veículos de corrida Motorsport.com e do site automotivo Motor1.com.

O interesse em veículos elétricos em todo o mundo vem crescendo rapidamente. A popularidade do automobilismo livre de emissões de poluentes está aumentando constantemente em todos os países. Mesmo agora, apesar da atual situação global, as vendas de veículos elétricos estão subindo em algumas regiões.

A demanda por veículos elétricos na Rússia ficou baixa por algum tempo, devido a taxas alfandegárias, que, desde maio de 2020, foram canceladas. Mesmo antes disso, porém, muitas montadoras ofereciam modelos elétricos aos clientes russos e, com a eliminação dos impostos de importação, esperamos uma expansão significativa desse segmento na Rússia.

Sergey Ivanov foi nomeado editor-chefe do InsideEVs.ru. Em 2017, ele criou uma das primeiras publicações russas dedicadas a veículos elétricos: o site Evmode.ru. O arquivo deste site agora foi incorporado ao InsideEVs.ru.

Editor-chefe da edição russa InsideEVs.ru Sergey Ivanov: “O interesse em veículos elétricos na Rússia está relacionado não apenas às vantagens desse tipo de carro, mas também ao desejo do público de aprender sobre novas tecnologias modernas e entender as características distintivas dos carros sem motores de combustão interna. Graças às vantagens da plataforma global Motorsport Network, poderemos tornar o InsideEVs.ru o site líder sobre veículos elétricos na Rússia. ”

Sobre a Motorsport Network

A Motorsport Network é uma plataforma digital integrada que é o destino de tudo, carros e corridas. Estamos no coração das indústrias automotiva e de corrida, oferecendo a uma comunidade global de milhões de fãs a pista das melhores equipes, pilotos e marcas de carros do mundo e experiências que ninguém mais pode.

Estamos construindo uma comunidade para os fãs, desbloqueando experiências personalizadas incríveis que alimentam sua paixão e abrem o mundo dos carros e correm para a próxima geração.