Há mais de 40 anos, em 1976, um curta-metragem de nove minutos de duração realizado pelo diretor francês Claude Lelouch, que mostrava um carro correndo pelas ruas de Paris em alta velocidade causou muita polêmica e a prisão do cineasta. Muitos mitos acompanharam aquela história, que agora ganhou uma nova versão, com um nome de peso da Fórmula 1 à frente.

Para o remake, que recebeu o nome de Le Grand Rendez-vous (O grande passeio), Lelouch contou com um 'ator' de luxo, Charles Leclerc, que assumiu a direção de uma Ferrari SF90 Stradale para a gravação.

O piloto da Ferrari correu pelas ruas de Mônaco na data que seria realizada inicialmente o tradicional GP, que foi cancelado pela pandemia. Veja abaixo como ficou a versão final do remake.

Como no original, C'était un Rendez-vous (Era um passeio), ao final da viagem sob alta velocidade (Leclerc alcançou cerca de 240 km/h no circuito, que estava fechado ao trânsito), uma garota esperava o protagonista do curta.

Mitos e verdades sobre a versão original do curta

Ao longo dos 40 anos, muitas dúvidas acompanharam o famoso curta de Lelouch e, até hoje, não temos muitas respostas. O diretor assegura que o carro usado na gravação era um Mercedes 450 SEL, do próprio cineasta, e que ele foi o piloto.

Mas como o carro não é visto em nenhum momento da obra (a câmera está fixada no para-choque dianteiro), e nem o piloto, há quem afirma que o protagonista é, na verdade, o ex-piloto de F1 Jacques Laffite, a bordo de uma Ferrari 275 GTB.

A corrida pelas ruas de Paris, que começou em Porte Dauphine e terminou na basílica de Sacre Couer alcançou mais de 230 km/h e gerou uma grande revolta. Dizem que as autoridades francesas rechaçaram a solicitação de fechar as ruas para a gravação, mas que Lelouch acabou dando sequência ao seu plano e, para isso, fez a gravação em um domingo no amanhecer.

A estreia do curta chamou muito a atenção, e provocou a prisão de Lelouch, que teve sua carteira de motorista confiscada, apesar de ter sido liberado rapidamente, com a carteira em mãos.

O que foi verdade e o que foi mentira? Talvez nunca saberemos.

Veja a versão original do curta aqui.

