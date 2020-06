Motorsport Network lança programa de recompensas

A Motorsport Network tem o prazer de anunciar o lançamento do Motorsport Rewards. Todo mês, 56 milhões de usuários visitam a plataforma da Motorsport Network em 81 países. O Motorsport.com, Autosport.com, Motor1.com e InsideEVs, bem como Motorsport.tv e Motorsport Tickets, ajudamos nossos clientes a alimentar sua paixão por carros e corridas.

Esse programa de recompensas foi criado de forma personalizada pela equipe de tecnologia da Motorsport Network, alavancando sua profunda compreensão do comportamento do usuário nos negócios de mídia digital. Ele incentiva os clientes a ganhar recompensas por fazerem o que já desfrutam, como ler artigos, assistir a vídeos e comprar ingressos para corridas. Depois de fazer login na plataforma Motorsport Network, os clientes podem ganhar pontos em cartões-presente, assinaturas, relógios, vestuário, pôsteres e obras de arte, entradas em sorteios e códigos digitais para games.

Mehul Kapadia, diretor de operações da Motorsport Network disse: “Tendo a maior comunidade de fãs de automobilismo e automotivo do mundo, nosso foco estratégico na Motorsport Network tem sido proporcionar a eles acesso a uma ampla gama de ofertas de entretenimento e informações. Somos extremamente apaixonados pelo envolvimento do nosso cliente e o Motorsport Rewards fornece a plataforma perfeita para demonstrar nosso compromisso com a comunidade.”

Samantha Lamberti, chefe de consultoria da Europa e Oriente Médio da Nielsen Sports UK comentou: “As pessoas e suas paixões estão no coração dos negócios de mídia e entretenimento, a Motorsport Network está liderando o caminho com uma iniciativa inovadora, nunca implementada antes por uma mídia, reconhecer o valor de seus leitores e, finalmente, aprimorar um relacionamento mútuo. Isso certamente beneficiará a Motorsport Network e todo o ecossistema do automobilismo com uma troca contínua com os seguidores do automobilismo e da indústria automotiva.”

O Motorsport Rewards lançou um esquema piloto na edição americana do Motorsport.com e planeja lançá-lo em fases nos próximos meses em outras edições. O Motorsport Rewards é um programa fácil de usar que não exige nenhum compromisso ou taxa. Depois que os clientes se inscreverem em uma conta da Motorsport Network, eles poderão se tornar um membro de recompensas fazendo login no Motorsport Rewards.