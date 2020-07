Senninha chega ao app Gloob Games em novo jogo

O personagem Senninha acaba de ganhar um novo jogo para a divertir as crianças. O “Desafio da Pista Maluca” estará disponível a partir deste 25 de julho, Dia do Motorista, nas plataformas iOS e Android, dentro do aplicativo Gloob Games, o hub de jogos do canal Gloob.

Logo no início da brincadeira, o jogador poderá escolher entre três personagens para pilotar o carro: Senninha, Gabi e JJ. A corrida passa por três fases diferentes em sequência: Floresta, Ártica e Terror. O objetivo é conquistar um lugar no pódio e se tornar o grande campeão do “Desafio da Pista Maluca”.

A usabilidade do game é de fácil aprendizado para pais e filhos, mas as provas de tirar o fôlego vão fazer os jogadores suarem a camisa para buscar a vitória. “Nós estamos criando diversas formas de entreter as crianças com o Senninha, personagem que está cada dia mais ativo nos games, redes sociais, televisão e outras plataformas. O jogo ‘Desafio da Pista Maluca’ está bem divertido e as crianças vão aproveitar esse bom passatempo”, diz Bianca Senna, CEO de Senna Brands.

O game é inspirado na animação “Senninha na Pista Maluca”, exibida nos canais Gloob e Gloobinho e, atualmente, em sua segunda temporada. A primeira temporada completa, com 13 episódios, está disponível, também, no canal do Senninha no YouTube.

Inspirado no ídolo das pistas Ayrton Senna, Senninha é um jovem piloto com 6 anos que sonha em um dia chegar na F1. Além do próprio Youtube, o personagem também tem conteúdos inéditos no Instagram e Facebook, onde sempre interage com pais e filhos nas lives, comentários e stories.

Conheça os personagens:

Senninha

O garoto, que adora brincar com seu carrinho de corrida, tem um sonho: ser piloto de Fórmula 1. É muito talentoso, determinado, valente e bem-humorado. Mas é um pouquinho apressado, quer tudo para agora. Quando não está na escola ou cuidando de sua coleção de carrinhos está treinando na pista.

Gabi

A menina adora pintar, esculpir, cantar, recitar poesia, interpretar e pilotar. Afinal, para ela, pilotar é uma arte. Tem a sensibilidade de uma artista, mas ao mesmo tempo é arrojada no volante.

JJ (Jota-Jota)

JJ é apaixonado por velocidade, games e computadores. Ele cria seus próprios jogos, para a alegria dos amigos que sempre tem novos games cheios de desafios para se divertirem.