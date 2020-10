O Motorsport Tickets, que é parte do Motorsport Network, o líder do mercado digital em automobilismo e indústria automobilística, com uma audiência global de mais de 56 milhões de acessos por mês, anuncia a aquisição da Travel Destinations Ltd, o principal nome no Reino Unido em operações turísticas para eventos de carros esportivos e históricos. O anúncio amplia o alcance do Motorsport Tickets para ingressos e viagens de negócios, acelerando uma especialidade definida dentro do espaço do esporte a motor.

A Travel Destinations, estabelecida em 1996, é uma especialista no fornecimento de soluções de acomodação em eventos do esporte a motor, incluindo tours de corridas históricas e de clubes. Eles fornecem as melhores acomodações para seus clientes, com uma variedade de opções.

Como agente oficial de ingressos das 24 Horas de Le Mans e o único operador turístico a ser membro tanto da ABTA quanto da ATOL, mostra sua experiência em dar aos clientes experiências especializadas inesquecíveis e tranquilidade através de suas ofertas internacionais. Além das 24 Horas de Le Mans, as opções incluem: as 24 Horas de Nurburgring e Daytona, as 12 Horas de Bathurst, o Mônaco Classic e uma gama de eventos de clubes, incluindo o MG Owners' Club, Jaguar Enthusiasts e o Morgan Sports Car Club.

O Motorsport Tickets, parte do Motorsport Network, focado em venda de ingressos e experiências, criou uma integração bem-sucedida entre as principais marcas do Reino Unido (BookF1) e da Holanda (SportStadion). A forte base de consumidores e o desenvolvimento de uma nova plataforma focada no mobile, dá força para expandir a outras categorias, criando uma expansão global. A integração com o Travel Destinations é parte da visão estratégica do grupo, que busca tornar o Motorsport Tickets uma plataforma verdadeiramente global.

Já disponível em sete idiomas e cinco moedas, a nova plataforma será lançada no fim do ano, mirando acomodar 15 idiomas como parte de seu plano inicial de dois anos, oferecendo uma experiência totalmente imersiva e completa a uma crescente base de clientes. Isso segue a expansão do Motorsport.com de uma base de língua única, tornando-se um líder global disponível em 15 idiomas.

#86 Gulf Racing Porsche 911 RSR: Michael Wainwright, Benjamin Barker, Thomas Preining Photo by: Uncredited

Andrew Melley, criador da Travel Destinations: "É ótimo fazer parte do Motorsport Network. O entusiasmo, paixão e habilidade que eles têm ao longo da esfera automotiva e esportiva alinha perfeitamente com o que tem sido o princípio básico de nosso negócio. A habilidade de aliar o extenso conhecimento digital deles para abrir o produto da Travel Destinations, tornando-o disponível para uma audiência maior, trazendo novos parceiros comerciais ao negócio com um serviço digital complementar, é uma oportunidade única.

Mehul Kapadia, Chief Operating Officer do Motorsport Network: “A aquisição do Travel Destinations pelo Motorsport Tickets traz uma gama única de produtos a nossa plataforma digital de ingressos, complementando nossos produtos de Fórmula 1 e MotoGP que já são oferecidos. Nosso novo foco é entregar a esse público experiências ricas no esporte a motor. Isso também fortalece a presença geral do Motorsport Network nos produtos de experiência automotiva e esportiva. Isso complementa a nossa aquisição da Canossa, que organiza anualmente mais de 300 eventos, e a Duke Travel, que é a parceira oficial da Isle of Man TT. Mal podemos esperar pelo produto que podemos montar juntos!".