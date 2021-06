Miami, 10 de junho de 2021: O Motorsport Network, LLC assinou um termo de compromisso vinculativo para adquirir a European Sport Communication (“ESC”), que irá expandir sua divisão de ingressos Motorsport Tickets com pacotes VIPs para rally. O Motorsport Tickets é o destino único para uma gama de ingressos para eventos, pacotes de viagens e experiências exclusivas para fãs do esporte a motor.

A European Sport Communication foi criada em 1999 por Bernard Occelli, vencedor do Campeonato Mundial de Rally da FIA em 1994, como copiloto de Didier Auriol. A ESC oferece experiências inesquecíveis levando os convidados a pontos de vista privilegiados em locais de tirar o fôlego incluindo emocionantes passeios de helicóptero e paradas gourmet. A variedade de serviços incluem soluções customizadas de hospitalidade VIP, 'experiências de inside' e perspectivas exclusivas do esporte com uma emoção incomparável.

Como a "Parceira Oficial de Hospitalidade do Campeonato Mundial de Rally da FIA", a ESC tem um relacionamento próximo com a Equipe Hyundai Shell Mobis World Rally, TOYOTA GAZOO Racing World Rally, Citröen Racing, Peugeot Sport, Michelin, Wolf Lubrications e mais.

Os negócios da ESC complementarão a variedade de produtos oferecidos pelo Motorsport Tickets hoje, que incluem Fórmula 1, MotoGP, Campeonato Mundial de Endurance, 24 Horas de Le Mans, NASCAR, DTM e Isle of Man TT, e permitirá ao Motorsport Tickets expandir sua oferta de negócios, como Programas de Hospitalidade Corporativos e Pacotes VIP.

Com o mundo saindo da pandemia da Covid-19 e a retomada da presença do público nos eventos do esporte a motor, essa aquisição pendente vem em um momento oportuno para o Motorsport Tickets expandir sua atuação para a área do rally.

Fundador e CEO da ESC, Bernard Occelli seguirá com a companhia para supervisionar a fusão e auxiliar a elevar o Motorsport Tickets como o principal destino para a compra de ingressos e experiências VIP nos eventos do esporte a motor.

Oliver Ciesla, COO no Motorsport Network: “Conheço Bernard e seus colegas há muitos anos, e estou muito feliz com esse acordo, mal posso esperar pela parceria entre a ESC e o Motorsport Network. Com nossa organização global e oportunidades de marketing, podemos dar uma injeção de ânimo aos negócios da ESC nos próximos anos, ajudando-os com parcerias com mais eventos e aumentar suas ofertas. Junto disso, está nossas ofertas existentes do Motorsport Tickets, trazendo fãs e clientes corporativos às corridas e outros eventos do esporte a motor, algo que será fortemente beneficiado da experiência, contados e know-how da ESC".

Bernard Occelli, Fundador e CEO da European Sport Communication: “Após mais de 20 anos de crescimento forte e contínuo, é emocionante para nós nos tornarmos parte de uma organização muito maior, e estamos orgulhosos por termos atraído o interesse de um player global como o Motorsport Network, que cresce rapidamente. Nossas atividades se complementam perfeitamente e nossos relacionamentos duradouros e de confiança fornecem uma base sólida e condições ideais para a união de forças. Através de nossa paixão compartilhada pelo esporte a motor e nossas forças comuns nos negócios, ambos os lados se beneficiarão dessa sinergia, permitindo a busca por oportunidades maiores de negócios".

Sobre o Motorsport Network

Todos os meses, mais de 56 milhões de usuários dedicados visitam uma das propriedades digitais do Motorsport Network para comprar, aprender, se entreter ou simplesmente alimentar sua paixão por carros e corridas.

Estamos no centro das indústrias de carros e corridas, fornecendo pensamentos através de lideranças, além de experiências únicas para nossos clientes. Levamos eles a uma jornada quw inclui notícias, análises, eventos, ingressos, jogos e eSports, então aproveitamos o efeito de rede para adicionar valor à sua experiência. Usamos nossa tecnologia e ferramentas modernas de dados para continuamente testar, aprender e melhorar. Nossos processos, criação de conteúdo e produtos estão constantemente evoluindo para servir melhor nossa audiência.

