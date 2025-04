O Motorsport Network, principal conglomerado de mídia especializado em esporte a motor do mundo, anuncia nesta quarta-feira, 23 de abril, a assinatura de um acordo histórico com a GoFast, ecossistema digital focado em automobilismo, para expandir o escopo de atuação do site Motorsport.com no Brasil.

O Motorsport.com, de propriedade da GMF Capital, é uma plataforma digital líder global dedicada a cobrir o mundo do automobilismo. Com uma rica mistura de notícias, análises, conteúdo em vídeo e cobertura ao vivo, serve como a fonte principal para milhões de fãs e profissionais que buscam o que há de mais recente na Fórmula 1, NASCAR, MotoGP e muito mais.

Maior plataforma do mundo na cobertura do setor, está presente no Brasil desde 2015, tornando-se referência no País pelas coberturas via site, YouTube e podcasts, sempre figurando entre os mais destacados veículos de automobilismo e motociclismo, tanto nacional quanto globalmente.

Lançada em 2022, a GoFast é um ecossistema digital focado no automobilismo, sendo a única vertrical de canais de esporte a motor do país, e resultado de uma parceria das media techs LiveSports, Fill The Blank e One Big Media.

A GoFast possui em seu portfólio parcerias com alguns dos principais nomes do esporte a motor brasileiro, como o comentarista de Fórmula 1 Reginaldo Leme, a piloto Bia Figueiredo, a IndyCar no Brasil, e jornalistas como Julianne Cerasoli e Letícia Datena.

Próximo de completar três anos de operação, a GoFast soma números impressionantes, com mais de 3 milhões de inscritos nos canais do YouTube de seus parceiros, 107 milhões de views e um watchtime médio de 20 minutos por usuário. E a parceria com o Motorsport.com vem para agregar a esses números.

Desde o início da pandemia da Covid-19, em 2020, o Motorsport.com passou a intensificar sua produção audiovisual, tornando-se a maior produtora de conteúdo autoral sobre esporte a motor do mercado brasileiro, com uma extensa programação semanal ao vivo, além de podcasts sobre automobilismo e motociclismo.

“Esse acordo com a GoFast nos abre ainda mais possibilidades. Teremos um foco agressivo em transmissões e programas que prometem agradar o fã apaixonado, sem deixar de focar nos novos públicos, que não param de crescer”, disse Felipe Motta, CCO do Motorsport.com.

“Queremos construir com eles resultados e retorno em diversas áreas. Mais do que isso, oferecer o portfólio de produtos do ativo e possibilidades de marcas poderem construir uma relação de longo prazo com um público de alto poder aquisitivo, a partir de projetos completos e resultados mensuráveis”, acrescentou Leo Soltz, CEO da GoFast.

