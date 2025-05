Shaila-Ann Rao retornou à FIA, órgão regulador da Fórmula 1, depois que a entidade máxima do automobilismo mundial confirmou sua nomeação como assessora presidencial. Isso marca outro cargo para Rao, que trabalhou anteriormente para a entidade como diretora jurídica entre 2016 e 2018 e como secretária-geral interina de automobilismo por um período de cinco meses em 2022.

Esse retorno inicial ocorreu após um período trabalhando na Mercedes e a viu assumir a função deixada por Peter Bayer, que liderou a investigação sobre o fim do polêmico campeonato de 2021 da F1. Rao trabalhou na investigação do teto orçamentário da Red Bull, uma decisão controversa devido à sua associação anterior com a rival Mercedes. Ela saiu no final da temporada de 2022, antes de surgirem relatos de que ela havia acusado Mohammed Ben Sulayem de má conduta.

"O presidente da FIA, Ben Sulayem, nomeou Shaila-Ann Rao como conselheira presidencial", diz comunicado da Federação. "A Sra. Rao aconselhará o presidente da FIA em uma série de questões, incluindo assuntos regulatórios e comerciais relacionados aos sete campeonatos mundiais da FIA. Ela iniciará sua função em 1º de maio de 2025.

"A Sra. Rao é uma advogada com dupla qualificação, sendo uma advogada inglesa e uma advogada francesa admitida na Ordem dos Advogados de Paris e tem experiência significativa no esporte a motor global."

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"A nomeação da Sra. Rao chega em um momento crucial para a FIA, já que a Federação continua sua bem-sucedida transformação organizacional e reforma financeira, refletida nos resultados operacionais previstos para 2024 de € 2,2 milhões (R$14,1 milhões) em contraste com os -€ 24 milhões ( -R$154 milhões) que foram herdados em 2021."

Rao agora atuará como conselheiro de Ben Sulayem, que tem gerado polêmica nos últimos tempos ao tentar ser reeleito como presidente da FIA. Ele tentou impedir que os pilotos falassem palavrões, foi acusado de protelar o lado da governança do novo Pacto de Concórdia da F1 e várias demissões de alto nível foram atribuídas a conflitos com os Emirados.

Dois anos atrás, o The Daily Telegraph informou que Ben Sulayem estava enfrentando novas acusações de sexismo e intimidação por parte de Rao, que saiu recentemente e agora está de volta ao trabalho ao lado do presidente.

"Estou ansiosa para assessorar o presidente da FIA em todos os campeonatos mundiais da Federação e aproveitar o progresso significativo que já foi feito durante seu mandato presidencial, fortalecendo as estruturas regulatórias e comerciais dos campeonatos", disse Rao após assumir seu novo cargo. "A FIA ocupa um lugar único no esporte global e estou animada para apoiar a entidade neste momento e ajudar o presidente a proporcionar um futuro ainda mais forte para o esporte a motor."

Por sua vez, Ben Sulayem explicou o que Rao trará para a Federação após sua última nomeação: "Estou muito feliz em receber Shaila-Ann Rao de volta à FIA", disse ele.

"Ela tem um histórico excepcional no esporte a motor global e será um grande trunfo para mim e minha equipe, pois continuamos a melhorar as estruturas regulatórias e comerciais em todos os campeonatos mundiais da FIA, beneficiando nossos pilotos, equipes e clubes membros da FIA. Ela também me aconselhará sobre assuntos relacionados a todos os promotores dos Campeonatos Mundiais da FIA."

GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!