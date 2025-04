O vencedor do Campeonato Britânico de Rally e fundador da M-Sport, Malcolm Wilson, foi indicado pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, como seu candidato preferido para suceder Robert Reid como vice-presidente esportivo da entidade responsável pela Fórmula 1.

Os membros votarão sobre isso na assembleia geral extraordinária e na conferência em Macau, em junho.

Reid renunciou ao cargo no início de abril de forma polêmica, citando uma "quebra de padrões" e dizendo: "Ao longo do tempo, tenho testemunhado uma erosão constante dos princípios que prometemos defender. As decisões estão sendo tomadas a portas fechadas, ignorando as próprias estruturas e pessoas que a FIA existe para representar".

Wilson teve sucesso no mundo dos ralis, tanto como piloto quanto como empresário. Seu longo relacionamento com a Ford lhe rendeu o Campeonato Britânico de Rally em 1994, e a M-Sport venceu o Campeonato Mundial de Rally para fabricantes em 2006 e 2007.

Ele foi agraciado com a Ordem do Império Britânico na lista de honras do aniversário de Sua Majestade a Rainha em 2009 por serviços prestados ao automobilismo.

A M-Sport, sediada em Dovenby Hall resistiu à retirada da Ford do esporte graças a Wilson. Além dos ralis, ela construiu motores para clientes do Campeonato Britânico de Carros de Turismo, dirigiu a campanha GT3 da Bentley e fez parceria com a Jaguar na série de suporte i-PACE eTROPHY para a Fórmula E.

"Tenho o prazer de nomear Malcolm Wilson OBE para o cargo de vice-presidente da FIA para o esporte", disse Mohammed Ben Sulayem no comunicado oficial da FIA.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"Malcolm teve uma carreira de destaque no esporte a motor global. Por mais de 40 anos, ele competiu no mais alto nível, tanto como piloto quanto como parceiro técnico das equipes. Essa experiência será inestimável para a FIA e nossos clubes membros, pois continuamos a desenvolver o esporte a motor profissional e de base, impulsionando a inovação no esporte para beneficiar fãs, pilotos e equipes".

"A FIA desempenhou um papel central em minha carreira", disse Wilson, "e estou muito ansioso para apoiar o presidente e toda a família FIA em sua importante missão. Nunca houve um momento tão empolgante para estar no esporte a motor, e eu sei em primeira mão os benefícios que o esporte traz para as famílias e comunidades em todo o mundo".

"Estou ansioso para trabalhar com o presidente durante todo o seu atual mandato, levando nosso esporte a novos públicos e assegurando que teremos os melhores campeonatos para todos os nossos competidores".

O mandato atual de Ben Sulayem termina este ano e ele está concorrendo à reeleição em dezembro.

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!