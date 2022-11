Carregar reprodutor de áudio

Uma vitória neste domingo e o título da final mundial do Lamborghini Super Trofeo. Nelsinho Piquet dominou a prova decisiva do evento com os carros esportivos italianos após largar na pole no desafiador Autódromo Internacional do Algarve, conhecido como a “montanha-russa portuguesa”.

O piloto terminou a segunda prova à bordo do #130 da Ansa Motorsport 1s226 à frente da dupla formada pelo canadense Kyle Marcelli e pelo costarriquenho Danny Formal, que correu no #101 da Wayne Taylor Racing.

Com o resultado, Piquet conquistou seu segundo título de nível mundial, desta vez em um campeonato disputado com carros iguais, valorizando ainda mais a conquista.

Na sexta-feira, o primeiro campeão mundial da Fórmula E havia terminado o campeonato norte-americano na sexta posição, com 76 pontos e duas vitórias, mesmo sem disputar duas etapas. No sábado, foi o segundo na primeira prova da final mundial, apenas 2s823 atrás dos vencedores, a dupla formada pelo italiano Loris Spinelli e pelo holandês Max Weering, que correu no #61 da Bonaldi Motorsport.

Neste domingo, Piquet largou na pole e mais uma vez pulou bem na largada. Manteve a posição na curva 1 e abriu quase dois segundos já no fim da segunda volta. Na abertura da janela de pit stops, o brasileiro já mais de cinco segundos em relação ao vice-líder na corrida e retornou dos boxes em nono, com 24 minutos ainda por disputar no Algarve.

Com o pelotão reorganizado, Nelsinho reassumiu a liderança novamente com vantagem confortável para o segundo colocado. A menos de 10 minutos para o fim da prova, Piquet mantinha dois segundos de vantagem na liderança em uma corrida limpa, sem alertas e nem punições para o #130 preparado pela ANSA Motorsport.

O costarriquenho Danny Formal até tentou pressionar o brasileiro no fim da corrida, mas o brasileiro defendeu a vitória com sabedoria, vencendo não só a corrida como o Grand Finals da Super Trofeo. Foi a segunda vitória de Piquet no Algarve com a Lamborghini #130. Ele subiu ao pódio nas quatro provas do fim de semana, tanto da versão norte-americana quanto das finais.

“Estou ainda sem acreditar nesse resultado, campeão mundial da Lamborghini Super Trofeo”, disse Nelsinho. “Agradeço ao pessoal da ANSA Motorsport que me convenceu a vir para cá de última hora. Estamos saindo daqui com muitos troféus, ainda não caiu a ficha, estou digerindo o resultado! Muito feliz mesmo com esse resultado."

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: