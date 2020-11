O sambódromo do Anhembi não é apenas para samba. Depois de receber o traçado urbano da IndyCar e eventos para colecionadores de carros, a passarela do Carnaval de São Paulo hospeda pela primeira vez um evento de primeira linha do automobilismo nacional.

Nos dias 21 e 22 de novembro será realizada a segunda etapa do Ultimate Drift, em parceria com a São Paulo Turismo. A jornada acontece na novíssima Arena de Lazer Sambódromo do Anhembi.

Além de ser uma rodada dupla, a etapa vai valer pela final do Campeonato Brasileiro de Drift e pela Copa do Brasil.

O vencedor do Brasileiro será dado pelos resultados das duas primeiras etapas, realizadas em Balneário Camboriú (SC) somadas às duas etapas que serão disputadas em São Paulo.

Já a Copa do Brasil considera apenas as duas etapas no Sambódromo.

Em Parceria com a São Paulo Turismo e a Arena Lazer Sambódromo do Anhembi, o evento será realizado no novo parque, com diversas atrações, como food truck, pista de patinação e atividades em quadras desportivas.

A etapa do Ultimate Drift será o primeiro evento a motor nesta nova fase da arena.

O evento terá estrutura de box com tendas para as equipes de competição e será fechado ao público. O parque segue aberto com suas atividades cotidianas.

Em setembro o Ultimate Drift realizou a primeira etapa do campeonato em Balneário Camboriú e bateu recordes mundiais de visualizações no streaming. Foi ultrapassada a marca de 1.2 milhão de views.

O evento realizado seguiu todos os protocolos sanitários e reuniu 44 competidores. A etapa deste fim de semana no sambódromo em São Paulo já conta com mais de 30 pilotos inscritos.

A primeira edição contou com retorno de algumas lendas do drift no Brasil como Márcio Kabeça, JJ, Sérgio Hanazono e Hashimoto além dos grandes nomes do cenário atual do como João Barion, Erick Medici, Renato Garcia, Bruno Bar e Bruna Genoin entre outros.

Durante o final de semana serão disputadas duas etapas com um treino classificatório em cada para definir os 32 melhores que irão disputar a chave de batalhas. Depois disso será disputada a repescagem e as batalhas que definirão os vencedores.

“Muito feliz em realizar este evento em parceria com a São Paulo Turismo e Arena Lazer Sambódromo do Anhembi. Vai ser um evento bem bacana, inaugurando essa nova fase da arena Anhembi como algo multiuso. Além da parte plástica do drift, vamos usar o sambódromo para outras finalidades e estamos muito motivados em promover o evento em São Paulo”, diz Fabio Manfio, diretor do Ultimate Drift.

Programação:

Sexta-feira (20/11)

08:15 às 11:00 – Credenciamento e vistoria

10:00 às 10:45 – Briefing

11:00 às 13:00 - Treino

14:00 às 15:00 – Treino 2

16:30 às 17:30 – Treino 3

Sábado (21/11)

08:00 às 08:45 – Warm-up

09:00 às 11:30 – Classificação

12:30 às 14:30 - Repescagem

15:30 às 17:30 – Top 16

Domingo (22/11)

08:00 às 08:45 – Briefing

09:00 às 10:30 – Super Classificação (1 volta, se zerar volta para repescagem)

11:00 às 13:00 - Repescagem Top 32

14:30 às 16:00 – Top 16