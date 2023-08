Sotheby's e Motorsport Network lançam Sotheby's Motorsport

Um novo destino de leilões automotivos on-line chamado Sotheby's Motorsport foi lançado, focado em veículos esportivos, exóticos e de luxo do século XXI com preços que variam de US$ 100.000 a aproximadamente US$ 1.000.000.

A nova plataforma é uma joint venture entre a RM Sotheby's e a Motorsport Network. Seu objetivo é proporcionar uma experiência de alto contato para os usuários no crescente setor de leilões de carros on-line.

A RM Sotheby's é a maior casa de leilões do mundo em termos de vendas totais, responsável pela venda de sete dos 10 carros mais vendidos em leilões, vendendo por meio de uma combinação de leilões ao vivo e vendas on-line sob medida de carros raros, desejáveis e altamente colecionáveis. A Motorsport Network é a voz mundialmente reconhecida dos setores automotivo e de automobilismo e de seus fãs, com uma ampla participação que inclui, dentro de sua divisão Driven Lifestyle, duPont REGISTRY, FerrariChat, Canossa Events e Cavallino.

Com a parceria nesse novo empreendimento, as duas empresas líderes do setor acreditam que a Sotheby's Motorsport combina os melhores aspectos dos leilões presenciais e on-line e oferece aos compradores e vendedores uma experiência confiável e de alto contato para garantir uma transação bem-sucedida.

"O segmento de alto padrão do mercado automotivo, que responde por US$ 20 bilhões em vendas anuais nos Estados Unidos, merece um nível de serviço, confiança e satisfação do cliente superior ao que é oferecido atualmente por muitos sites de leilão on-line", disse Chip Perry, CEO da Sotheby's Motorsport e ex-CEO fundador da AutoTrader.com. "A Sotheby's Motorsport é uma verdadeira experiência de luxo projetada para atender a esse mercado inexplorado. Com essa nova experiência, tanto os compradores quanto os vendedores podem ter a certeza de que examinamos os veículos e as ofertas e que ofereceremos um serviço de luvas brancas do início ao fim."

"A Sotheby's Motorsport é um complemento perfeito para nossos leilões e eventos ao vivo líderes do setor e uma solução pronta para quem deseja vender ou comprar um veículo moderno de alta qualidade", disse Gord Duff, diretor global de leilões da RM Sotheby's. "O anúncio de hoje ilustra nosso compromisso de oferecer aos compradores e vendedores ofertas diversificadas que melhor atendam às necessidades de colecionadores e entusiastas que estão vendendo ou estão no mercado para veículos atemporais."

Cada anúncio inclui imagens de alta resolução não editadas do interior, do exterior, do compartimento do motor e do chassi, vídeos de direção e um relatório abrangente de inspeção de terceiros ou uma declaração detalhada do vendedor. Os compradores também podem usar o recurso Proxy Bidding, que permite que os licitantes definam um lance máximo e ganhem sem estar presentes no fechamento do leilão.

Para os vendedores, a Sotheby's Motorsport é a única plataforma on-line do setor que oferece um serviço de luvas brancas do início ao fim. A Sotheby's Motorsport se encarrega de criar o anúncio on-line, o que inclui a organização de fotografias, filmagens e inspeções e, após a conclusão da venda, gerencia a transferência do título ou dos documentos de propriedade, o pagamento de ônus, se necessário, e a transferência de fundos. Todos os licitantes são examinados com antecedência e com segurança para maior tranquilidade após um lance vencedor.

Os registros foram abertos esta semana para os leilões inaugurais que ocorrerão durante a Monterey Car Week. Os veículos estão sendo oferecidos e os lances serão abertos na terça-feira, 15 de agosto, sem reserva. O veículo ficará em exposição no Portola Hotel & Spa, em Monterey, durante a Monterey Car Week, e o leilão será concluído na terça-feira, 22 de agosto.

A Sotheby's Motorsport está atualmente disponível para compradores em todo o mundo e vendedores com veículos registrados nos Estados Unidos, com expansão internacional planejada para o próximo ano.