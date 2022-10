FIA Motorsport Games: Pedro Clerot termina corrida classificatória da F4 em quarto

Carregar reprodutor de áudio

Um dos principais nomes do esporte a motor do Brasil na temporada 2022 do automobilismo brasileiro, Pedro Clerot terminou a corrida classificatória da Fórmula 4 no FIA Motorsport Games, realizado em Paul Ricard, na França, com a quarta colocação. O piloto, líder da F4 Brasil largou da quarta colocação e se manteve no grupo dos líderes ao longo das 10 voltas.

Na classificação que determinou as posições de largada para a corrida desta tarde em Le Castelet, Clerot obteve o quarto posto. Foi esta posição que o representante da delegação brasileira na competição manteve ao longo da prova, terminando 3s028 atrás de Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano que venceu a prova.

Vale lembrar que é a primeira experiência de Clerot com carros de F4 que contam com motorização híbrida, o que torna o carro 100 kg mais pesado em relação aos equipamentos que o piloto conduz tanto na F4 Brasil quanto na divisão italiana do campeonato, onde Pedro correu as duas primeiras etapas do ano, em Ímola e em Monza.

“Foi uma boa corrida aqui em Paul Ricard. Estou mais acostumado com o carro com motor híbrido e consegui uma boa classificação e uma boa corrida, terminando em quarto. Para amanhã, é buscar acertar o carro para conseguir um top-3 e uma medalha por aqui”, disse Clerot, logo após a corrida classificatória.

A corrida final da Fórmula 4 no FIA Motorsport Games em Paul Ricard será disputada neste domingo (30), a partir das 4h40, com transmissão ao vivo do canal do evento no YouTube.