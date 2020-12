Um carro de rua invadiu o circuito de Interlagos, em São Paulo, e 'congestionou' a saída dos boxes do autódromo paulistano na última quinta-feira, forçando dois carros de corrida a frearem bruscamente na zona sul da capital paulista. Veja no vídeo:

As imagens foram flagradas pela câmera onboard do carro de Ricardo Landi, sobrinho-neto de Chico Landi, o primeiro brasileiro a correr na Fórmula 1, entre 1951 e 1956. "Isso já passou dos limites!", exclamou o piloto.

"Como pode isso? Uma hora vai dar um acidente bem feio. Falta de responsabilidade de quem organiza o evento", criticou Landi. É a segunda vez em pouco mais de dois meses que há uma invasão à pista de Interlagos.

Anteriormente, ocorreu durante prova da Mercedes-Benz Challenge, quando um Mini Cooper 'apareceu' na entrada da reta dos boxes do circuito. Agora, um SUV da Mercedes prejudicou um treino da Sprint Race.

