Canossa Events, da Motorsport Network, adquire Cavallino Inc

Miami - 9 de dezembro de 2020 – A Motorsport Network, plataforma digital integrada que é o destino de milhões de fãs do setor automotivo e de corridas, confirmou hoje que seu negócio de eventos automotivos premium, Canossa Events, adquiriu a empresa americana de eventos e mídia Cavallino Inc.

Com uma reputação de prestígio construída ao longo de 42 anos como um destino para entusiastas da Ferrari, a Cavallino tem um site e uma revista bimestral fortemente prestigiada. Uma versão digital da revista será lançada no verão.

A Cavallino também é organizadora de eventos marcantes como o Palm Beach Cavallino Classic, que comemora seu 30º aniversário de 21 a 24 de janeiro de 2021. Cavallino Classic é o maior evento automotivo da temporada de inverno com mais de 400 Ferraris com valor total de US$ 600 milhões. Existem também mais de 120 outros automóveis clássicos raros em exibição no último dia no resort Mar-a-Lago com um valor total de US$ 150 milhões.

A Cavallino se encaixa perfeitamente na Canossa Events e no negócio mais amplo da Motorsport Network, que estabeleceu um poderoso ecossistema de conteúdo e eventos atendendo a uma comunidade global de proprietários e entusiastas de Ferrari. O site da Cavallino se beneficiará da promoção cruzada com FerrariChat, a maior comunidade online da Ferrari do mundo. O fabricante de modelos sofisticados Amalgam Collection e o acervo Colombo, a maior coleção privada do mundo de imagens de automobilismo da Ferrari, também estão no portfólio.

A integração e otimização do site Cavallino dará acesso a versões digitais de muitos artigos que remontam a décadas. Esses artigos estarão disponíveis online para assinantes da revista. Portanto, daqui para frente, os assinantes também terão uma assinatura digital do Cavallino.com que lhes dará acesso a esse conteúdo valioso.

A Canossa Events foi formada em 2010 e é sinônimo de excelência em eventos de road touring. A empresa organiza quase 300 eventos por ano, incluindo o lendário Modena Cento Ore, um rali de estrada de cinco dias cronometrado e regular no espírito do antigo Giro d'Italia e Tour de France, que também abrange o cenário deslumbrante da Itália apresentando corridas em alguns dos circuitos mais famosos. Canossa é mais conhecida por seus ralis de carros clássicos e seus eventos de turismo motorizado de supercarros que combinam carros colecionáveis ​​exóticos, hospitalidade de classe mundial e aventuras na estrada ambientadas em algumas das paisagens mais pitorescas do mundo na Europa, Estados Unidos e Oriente Médio. A empresa possui escritórios em Milão, Greenwich, Connecticut e Dubai.

John Barnes, presidente Cavallino Inc disse: “Dediquei uma vida inteira a construir a comunidade Cavallino com uma paixão por tudo que é a Ferrari e é um negócio com uma reputação impecável. Recebi várias ofertas para o negócio, mas queria que fizesse parte de um ecossistema que atendesse à comunidade Ferrari e onde pudesse prosperar. Em Luigi, na equipe Canossa e no grupo mais amplo da Motorsport Network, encontrei a plataforma definitiva dirigida por pessoas que compartilham minha paixão e visão.”

Luigi Orlandini, CEO da Canossa Events, disse: “Estou muito feliz em receber John e a equipe Cavallino em Canossa. Compartilhamos a mesma paixão por carros clássicos e esportivos e, especialmente, pelo Cavalo Saltitante. Essas ‘obras de arte sobre quatro rodas’ fazem parte da história desde o final do século XIX e preservar esse patrimônio através das novas e antigas gerações é nossa missão comum.”

“O meu sonho é levar Cavallino a novos patamares, crescendo em tamanho, qualidade e presença global, graças à ajuda da minha equipa de profissionais apaixonados, e graças às inúmeras sinergias que existem na Motorsport Network.”