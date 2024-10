O sábado foi reservado para a disputa do treino de classificação para a etapa de Tarumã da NASCAR Brasil Series. Distribuindo pontuação de corrida, coube a Cayan Chianca levar a melhor sobre seus rivais que disputam o título brasileiro.

O piloto do carro #4 marcou 1min10s708, sendo 0s172 mais rápido que Léo Torres, o atual campeão do campeonato.

Na categoria Challenge, Victor Andrade sairá na frente, ao conseguir o terceiro melhor tempo no geral, com 1min10s899.

Vitor Genz foi o quarto colocado, seguido por Jorge Martelli, líder da Challenge, completando assim o top 5. Gabriel Casagrande, que forma dupla com Alex Seid, foi o sétimo colocado.

O líder, Léo Reis não teve uma jornada feliz. Após o complemento da sua primeira volta, o piloto do carro #32 teve o pneu traseiro direito furado, o que o fez rodar. Ele sairá da 21ª colocação.

A corrida 1 da etapa decisiva de Tarumã acontece às 9h deste domingo. A corrida que definirá os campeões brasileiros terá início às 14h15, todas elas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Resultados

Pos No. Piloto Cat. Dif. 1 4 CAYAN CHIANCA(R) BRA 1:10.708 2 2 LEO TORRES BRA 0,172 3 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 0,191 4 46 VITOR GENZ BRA 0,454 5 87 JORGE MARTELLI CHA 0,740 6 57 FELIPE TOZZO CHA 0,951 7 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID BRA 0,982 8 27 SERGIO RAMALHO /L MENDES BRA 1,017 9 20 RAFA DIAS /L BEIRAO BRA 1,045 10 91 VALDENO BRITO /V AZEVEDO(R) BRA 1,330 11 1 NICK MONTEIRO(R) CHA 1,454 12 28 GUI BACKES CHA 1,519 13 63 LUIS TROMBINI(R) CHA 1,628 14 72 GIOVANI GIROTTO CHA 1,826 15 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 1,970 16 99 LUAN LOPES(R) BRA 2,263 17 78 LEO YOSHII CHA 2,294 18 12 EDSON REIS CHA 2,365 19 33 ALEXANDRE KAUE /B ZONTA CHA 2,434 20 14 THIAGO LOPES CHA 3,016 21 32 LEO REIS BRA 3,052 22 8 DORIVALDO GONDRA JR CHA 3,174 23 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 3,567 24 39 MARCEL JORAND(R) CHA 3,877

