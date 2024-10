O segundo turno das eleições municipais da cidade de São Paulo acontece neste domingo (27), e um dos temas que envolve a capital paulista é o automobilismo. O Motorsport.com procurou as campanhas de Ricardo Nunes, atual prefeito pelo MDB, e Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL (SP), para saber as propostas e posicionamento de ambos sobre o tema.

São Paulo possuí histórico nos esportes à motor nacional e internacionalmente, com o tradicional Autódromo José Carlos Pace, no bairro de Interlagos, que recebe etapas de categorias brasileiras e globais, como Fórmula 1, World Endurance Championship (WEC) e Stock Car, além de sediar uma prova da Fórmula E, em dezembro, no Sambódromo do Anhembi.

No entanto, alguns rumores nos últimos anos podiam indicar que o capítulo automobilístico paulistano poderia estar perto do fim, por intenções de conceder, privatizar ou dar outro fim para o autódromo de Interlagos, pelo alto custo para a administração do munícipio.

Tais rumores parecem ter se afastado no momento, com propostas dos candidatos sobre o autódromo e sobre o esporte à motor na cidade. Confira abaixo o que cada candidato pensa sobre:





Ricardo Nunes

A campanha do atual prefeito de São Paulo reforça o aspecto da cidade receber três etapas de campeonatos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), sendo WEC, F-E e F1, relacionando a parceria do poder público com a iniciativa privada à gestão de Ricardo Nunes.

"Para alcançar tal sucesso, foram feitos investimentos conjuntos que garantem mais de R$ 2,5 bilhões para a cidade na forma de empregos e investimentos".

Sobre isso, Nunes indica as atuais reformas do Autódromo: "As obras do Autódromo de Interlagos estão sendo finalizadas pra GP de F1 em novembro num investimento de R$ 36,6 milhões. Além disto, outras intervenções como a ampliação da área conhecida como “lajão”, novo prédio administrativo e novo acesso subterrâneo, já em andamento, com investimento de R$127 milhões, e previsão de entrega para o 1º sem/25. E também a requalificação de arquibancadas e a construção de mais uma no S do Senna".

Já sobre outras categorias, a campanha afirma que estão recebendo o aporte de verba necessário: "Nas demais categoria do automobilismo, todos os investimentos necessários para receber os eventos são realizados pela administração".

Por fim, expressa que, se eleito para um segundo mandato, irá continuar com a visão atual. "A estratégia para a vinda de novos eventos para a nossa capital teve a participação do próprio prefeito e assim continuará na próxima gestão".

Guilherme Boulos

A campanha do candidato do PSOL foi procurada, mas não retornou contato até o momento da publicação dessa reportagem.

TELEMETRIA: Rico Penteado projeta GP do México, APOSENTADORIA de Pérez, COLAPINTO NA RB e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!