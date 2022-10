Carregar reprodutor de áudio

A Dignity Gold GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, revela a programação da etapa decisiva do torneio Special Edition, que acontecerá no próximo final de semana, dias 4 a 6 de novembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Na prova válida para o oitavo e penúltimo evento do calendário 2022, estão confirmados 29 pilotos até o momento, acelerando pelos 2.695 metros de extensão no anel externo da pista do Centro-Oeste.

A programação prevê a entrada dos pilotos na pista com os carros na sexta-feira, 4, para um treino extra, às 12h10 e um treino oficial às 16 horas. No sábado, 5, acontece o segundo treino oficial, às 09h15, máximo de 18 voltas.

O grid de largada será definido a partir das 12h45 e a primeira corrida terá largada às 16h10. E, no domingo, 6, as largadas serão às 10h10 e 13 horas. A cobertura completa você confere no Motorsport.com, que também transmite as corridas no canal de YouTube.

Programação Dignity Gold GT Sprint Race | Special Edition |Goiânia (GO)

Quinta-feira, 03 de novembro

18h30 – Track walk

Sexta-feira, 04 de novembro

08h00 às 10h00 – Shakedown

12h10 às 12h50 – Treino extra

15h00 às 15h30 – Briefing presencial

16h00 às 16h45 – Treino oficial 1 (máximo 18 voltas)

Sábado, 05 de novembro

09h15 às 10h00 – Treino oficial 2 (máximo 18 voltas)

12h45 às 13h15 – Treino classificatório (2 voltas rápidas por carro)

16h10 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

Domingo, 06 de novembro

07h30 às 07h40 – Warmup

09h00 às 10h00 – Visitação de boxes

09h00 às 09h30 – Show Negretti

09h30 às 10h00 – Desfile de motos

10h10 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

13h00 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h30 às 15h30 – Volta rápida

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 10 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

