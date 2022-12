Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Brasil Sprint Race fará o seu primeiro intercâmbio com a NASCAR, trata-se de um convite exclusivo e inesperado de ter um piloto do Brasil já para a final do eNASCAR International iRacing Series.

O projeto de parceria entre as competições inclui um piloto da NASCAR Brasil no campeonato americano em 2023. Em escolha de comum acordo, o piloto Arthur Gama, campeão da GT Sprint Race 2022 na categoria PROAM, representará o elenco brasileiro.

Leia também: NASCAR Brasil Sprint Race incorpora a nova identidade visual para 2023

No início da noite desta terça-feira, 20 de dezembro, será a conclusão épica da eNASCAR International iRacing Series no Darlington Raceway, um evento de 70 voltas com bandeiras de advertência mais uma vez válidas. A transmissão ao vivo será no canal www.eNASCAR.com/live às 18 horas (horário de Brasília).

“Fomos surpreendidos com esse convite de última hora. Isso só reforça o engajamento que estamos tendo dos Americanos. Esperamos que mesmo com pouco tempo de treino, Arthur Gama consiga nos representar de forma positiva”, declara o CEO Thiago Marques.

Para Arthur Gama competir na eNASCAR International iRacing Series será uma excelente experiência.

“Simplesmente sensacional, a eNASCAR é uma oportunidade que estou tendo de já me aproximar na categoria. E ainda, participar do campeonato oficial deles no simulador, uma coisa que amo desde pequeno e uso diariamente para treinar. Agora é focar e representar bem o Brasil, porque não vai ser fácil”, afirma o piloto que comandará o modelo NASCAR de numeral #09.

O piloto, de 17 anos, acumula três títulos no seu ano de estreia na GT Sprint Race (Overall, Brasil e Rookie Of The Year), três títulos no kartismo gaúcho e já competiu no Mundial de Rotax em 2018. No ano passado, foi campeão gaúcho, do Brasileiro de Turismo 1.4 e das 6 horas de Guaporé/RS. Este ano, já acumula o vice-campeonato nas 12 horas de Guaporé.

DBOX eNASCAR International iRacing Series desenvolvida pela Digital Motorsports, é a principal série virtual da frota de pilotos internacionais da NASCAR, Esta será a primeira inclusão da série ao oval da Carolina do Sul. Os vencedores ovais anteriores da série incluem Rajah Caruth (Homestead-Miami), Lapcevich (Phoenix), Barrales (Las Vegas) e Vargas (Daytona).

Darlington Raceway é um autódromo com um formato oval localizado próxima a cidade de Darlington no estado americano da Carolina do Sul. Foi inaugurado em 1950 e possui uma extensão de 2,198 km ou 1,366 milhas com inclinações de 25° nas curvas 1 e 2, 23° nas curvas 3 e 4, 3° na reta principal e 2° na reta oposta.

A NASCAR Brasil Sprint Race é patrocinada por Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads e Real Radiadores.

