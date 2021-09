Gerson Campos foi o grande destaque das sessões classificatórias da etapa 'Inverse Race' de Curitiba neste fim de semana pela GT Sprint Race. Nas tomadas de tempo decisivas deste sábado, o piloto aliou consistência e arrojo para fazer a 'pole position' no Paraná.

De todo modo, o competidor vai largar em oitavo na primeira de duas corridas neste domingo. O grid inaugural tem seu top 8 invertido em relação ao resultado dos qualificatórios e a inversão dos oito primeiros também acontece da primeira para a segunda disputa.

"Na soma dos treinos classificatórios, eu fiz a pole, mas, com essa dinâmica de corrida inversa, vamos largar em oitavo lugar na primeira corrida", explicou Gerson, 'autor' de um recorde no automobilismo brasileiro.

Mas o fato é que o Autódromo Internacional da capital paranaense impõe um grande desafio aos pilotos. “Curitiba é uma das pistas mais gostosas de guiar este carro, um circuito de altíssima velocidade", elogiou Campos.

"Com uma curva épica no automobilismo brasileiro, para vir tempo, tem que ser muito rápido. Mas o carro está muito bom, a equipe está colaborando bastante", completou o dono da máquina #82 da GTSR e campeão da categoria em 2018.

Gerson Campos na etapa de Curitiba da GT Sprint Race Photo by: Rafael Munhoz

Neste fim de semana, a GT Sprint Race, um dos principais campeonatos do esporte a motor no País, chega à metade de sua programação no ano. Em 2021, a atração celebra a sua décima temporada.

A 'Inverse Race' de Curitiba é válida pela quarta rodada do campeonato nacional regular da GTSR, intitulado Brasil, e corresponde ao sexto evento da categoria neste ano, no qual também já foram realizadas duas etapas do minitorneio 'Special Edition' -- falta a final, em Potenza (MG).

TRANSMISSÕES - As corridas da GT Sprint Race, sem público, têm transmissão ao vivo para todo o país no Motorsport.com, e, pela TV, o BandSports também mostra a 2ª corrida do evento. Durante a semana, após cada etapa, também terão destaque no Acelerados (SBT). A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

Resultado (média dos tempos de Q1 e Q2; para o grid da prova 1, inverte-se o top 8):

1) #82 Gerson Campos, PRO, 1min31seg342

2) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, PRO, 1min31seg365

3) #25 Eduardo Trindade/ Sérgio Ramalho, PRO, 1min31seg426

4) #13 Rafael Dias, PROAM, 1min31seg495

5) #11 Weldes Campos, PRO, 1min31seg526

6) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min32seg271

7) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min32seg333

8) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min32seg535

9) #300 Marcelo Henriques/ Alex Seid, PRO, 1min32seg582

10) #72 Giovani Girotto, AM, 1min32seg800

11) #19 Nathan Brito/ Luciano Zangirolami, PRO, 1min32seg868

12) #59 Oscar Bittar /Danny Candia, AM, 1min33seg847

13) #37 Luis Debes, AM, 1min33seg869

14) #17 Walter Lester, AM, 1min34seg629

15) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, AM, 1min35seg082

16) #12 Marcus Índio/Rafael Maeda, AM, 1min38seg283

17) #83 Eduardo Pavelski/ Gabriel Casagrande, PRO, 1min39seg743

18) #04 Léo Torres/ Julio Campos, PRO, 1min31seg432

19) #161 Pedro Costa/ Antonio Junqueira, PROAM, 1min32seg674

Programação da GT Sprint Race em Curitiba:

Domingo, 05 de setembro

08h30 – Corrida 1

12h10 – Corrida 2

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

