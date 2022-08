Carregar reprodutor de áudio

Uma das atrações da etapa de Interlagos da GT Sprint Race, a segunda do torneio Special Edition, é a participação de Dudu Barrichello, que atualmente corre regularmente na Fórmula Regional Europeia (FRECA).

O filho de Rubens Barrichello será par de Pedro Costa no carro #77, que compete na categoria em tempo integral. Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Dudu destacou a felicidade em estar no fim de semana em Interlagos, a oportunidade de ajudar seu companheiro, além de exaltar a categoria.

“É uma oportunidade muito boa de correr aqui, não é a primeira vez, mas o carro era diferente da última vez que andei”, disse o piloto que estreou na GTSR na etapa internacional de Homestead-Miami em 2019 ao lado do pai.

“Tive pouco tempo para me adaptar, eu também não tinha andado em Interlagos. Mas estou feliz de estar aqui, junto com o Pepê (Pedro Costa), que é meu amigo há muito tempo, ele me ajudou muito na minha carreira no kart, então eu topei na hora quando pintou essa oportunidade, junto também com o Thiago Marques, essa categoria está sensacional.

“Eu gosto muito de andar nesse carro, ele é manhosinho, mas gostoso, então tem sido um fim de semana bastante divertido.”

Atualmente, Pedro Costa é o vice-líder no Overall, campeonato em que se acumula todos os resultados da temporada de 2022. Mesmo ainda em fase de adaptação, Dudu não tem receio de acabar interferindo negativamente sobre o campeonato de seu companheiro.

“Você tem que ser autoconfiante neste momento e tentar fazer o seu melhor. Afinal de contas, se você não fizer o que o seu parceiro espera, não tem muito o que lamentar, é só tentar deixar tudo na pista, com dedicação máxima. Vou tentar ajudar ao Pepê ao máximo no campeonato dele e tomara que seja o suficiente”, concluiu.

