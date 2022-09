Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race realizou no início da tarde deste sábado o segundo treino livre para a etapa de Tarumã. E na sessão de 40 minutos de duração que antecede a classificação, Vitor Genz e Cassiano Lopes foram os mais rápidos.

A passagem pelo Rio Grande do Sul é a antepenúltima data da temporada 2022, mas com duas ainda válidas pelo Torneio Brasil (Tarumã e a final em Londrina), além de uma pela Special Edition (Goiânia em novembro).

Ao final da sessão, deu os novatos. Vitor Genz e Cassiano Lopes, que fazem sua estreia na categoria neste fim de semana, terminaram na ponta com um tempo de 01min11s451, sendo também os melhores entre os pilotos da classe PROAM.

Na sequência, três carros da PRO: Raphael Teixeira e Thiago Camilo vieram em segundo a apenas 0s040 do melhor tempo da sessão, enquanto Rafael Dias foi o terceiro e a dupla Luciano Zangirolami e Sérgio Ramalho ficaram em quarto. Completando o top 5, Arthur Gama, da PROAM.

Já entre os pilotos da AM, Giovani Giroto foi o melhor colocado, ocupando a 13ª posição na classificação geral.

A GT Sprint Race retorna mais uma vezes à pista de Tarumã neste sábado. Às 16h20, horário de Brasília, acontece a classificação, com transmissão do canal da categoria no YouTube.

Confira o resultado final do TL2 da GT Sprint Race em Tarumã:

1 – Vitor Genz / Cassiano Lopes (PROAM) – 01min11s451

2 – Raphael Teixeira / Thiago Camilo (PRO) – 01min11s491

3 – Rafael Dias (PRO) – 01min11s589

4 – Luciano Zangirolami / Sérgio Ramalho (PRO) – 01min11s687

5 – Arthur Gama (PROAM) – 01min11s740

6 – Diogo Moscato (PROAM) – 01min12s119

7 – Edgar Bueno / Cesar Ramos (PRO) – 01min12s340

8 – Gerson Campos (PRO) – 01min12s393

9 – Dudu Trindade (PROAM) – 01min12s478

10 – Brendon Zonta (PROAM) – 01min12s547

11 – Lucas Mendes (PROAM) – 01min12s589

12 – Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli (PRO) – 01min12s589

13 – Giovani Giroto (AM) – 01min12s605

14 – Pedro Costa / Léo Torres (PRO) – 01min12s611

15 – Leo Yoshii (AM) – 01min12s659

16 – Marcelo Henriques / Alex Seid (PRO) – 01min12s869

17 – Rafael Seibel (PROAM) – 01min13s182

18 – Antônio Junqueira (PROAM) – 01min13s968

19 – Walter Lester (AM) – 01min14s192

20 – Roberto Possas (AM) – 01min16s375

