GT Sprint Race: Lucas Mendes lidera primeiro treino em Londrina

As atividades da nona e última etapa da temporada 2022 da GT Sprint Race começaram nesta sexta-feira. Nesta manhã, aconteceu o primeiro treino oficial, com duração de 45 minutos e máximo de 18 voltas. O líder foi Lucas Mendes, cuiabano da classe PROAM (veja tabela mais abaixo).

O treino classificatório, que define o grid de largada no traçado misto e extenso da pista paranaense (3.146 km), está programado para 18 horas. A primeira corrida será sábado, 10 de novembro, às 14h30, enquanto a corrida decisiva terá largada ao anoitecer, a partir de 17h30.

O calendário da competição está dividido em dois campeonatos e nove eventos: o torneio nacional, com seis etapas e duas corridas cada (Santa Cruz do Sul, Velocitta, Interlagos, Londrina e Tarumã), e o “Special Edition”, sendo três etapas (Goiânia – duas etapas, Interlagos) com três corridas cada. Neste ano serão três títulos distintos da Dignity Gold GT Sprint Race: Brasil, Special Edition e Overall, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM. E, ainda, o título de Rookie Of The Year.

TRANSMISSÕES – As emoções da 11ª temporada da tem geração de imagens ao vivo pela Master/CATVE, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto, com transmissão das corridas no YouTube do Motorsport.com. O BandSports transmite a segunda e decisiva corrida.

CONFIRA O RESULTADO DO PRIMEIRO TREINO

1) #27 Lucas Mendes, PROAM, 1min31s030

2) #37 Vitor Genz / Marco Garcia, PRO, 1min31s462

3) #01 Alex Seid/ Marcelo Henriques, PRO, 1min31s676

4) #13 Rafael Dias, PRO, 1min31s797

5) #77 Léo Torres / Pedro Costa, PRO, 1min31s963

6) #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min32s112

7) #87 Rodrigo Sperafico /Jorge Martelli, PRO, 1min32s149

8) #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min32s266

9) #19 Luciano Zangirolami / Sérgio Ramalho, PRO, 1min32s310

10) #09 Arthur Gama, PROAM, 1min32s397

11) #18 Dudu Trindade, PROAM, 1min32s722

12) #21 Thiago Camilo / Raphael Teixeira, PRO, 1min33s320

13) #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min33s948

14) #78 Léo Yoshii, AM, 1min34s254

15) #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min34s719

16) #17 Walter Lester, AM, 1min38s456

17) #31 Roberto Possas, AM, 1min39s378

18) #08 Alexandre Kauê, AM, 1min40s222

19) #72 Giovani Girotto, AM, 2min20s095

20) #82 Gerson Campos, PRO, sem tempo

PROGRAMAÇÃO DA NONA E ÚLTIMA ETAPA (LONDRINA)

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h Treino Livre 2 Sexta-feira 14h50 Classificação Sexta-feira 18h Corrida 1 Sábado 13h40 Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 Sábado 17h45 Canal do Motorsport.com no YouTube

