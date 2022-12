Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da GT Sprint Race, futura Nascar Brasil em 2023, encerrou o campeonato em Londrina com a etapa Match-Point. Marcelo Henriques fez uma análise do ano e projeta um próximo ciclo ainda mais desafiador.

De todo modo, constância foi a palavra de ordem para o piloto de Juiz de Fora, afinal, até a metade do campeonato, existia uma diferença muito pequena de apenas 6 pontos para o líder da categoria PRO.

“Fechamos um ano muito desafiador e disputamos ponto a ponto até a metade do ano na etapa também de Londrina, mas a partir dali foi vento contra constante”, comentou Marcelo. Entre os 5 melhores do campeonato, Marcelo enxerga pontos positivos com o fechamento da temporada.

“Gosto sempre de ver as coisas boas que aconteceram no ano e agradecer por elas. Tive a oportunidade de vencer em Interlagos com pessoas que amo presentes, além de patrocinadores e franqueados da Mais1. Subir no pódio com pessoas em que me espelho no Velocitta... Essas coisas para mim são momentos que não têm preço”, agradeceu. A GT Sprint Race é uma categoria bem equilibrada, com ótimos pilotos no grid e carros bem feitos para as disputas, ponderou ele.

“Sei que a gente poderia ter tido mais momentos como este se dependesse só da nossa dedicação e isso me deixa com a consciência tranquila e pronto para outra", seguiu. O 2023 de Henriques ainda está em negociação, mas ele tem grandes chances de seguir na Nascar Brasil e buscar o título.

“Ainda estamos trabalhando todas as possibilidades para o ano que vem e definindo o que vai ser favorável para todos os envolvidos comigo. Pensar nesse coletivo é uma forma de devolver toda a ajuda que eles me dão."

“Preciso agradecer demais ao meu parceiro de carro Alex Seid, à Mais1 Café e D4U pela parceria na jornada, à Drax pela divulgação, a toda a equipe e à Nascar Brasil por nos dar uma plataforma onde podemos fazer negócios e realizar sonhos no esporte”, completou.

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os piores do ano na F1 2022

Your browser does not support the audio element.