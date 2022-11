Carregar reprodutor de áudio

É fim de campeonato Special Edition na GT Sprint Race! Na tarde deste domingo, foi realizada a terceira e última corrida da etapa derradeira do torneio, com emoções e glórias no traçado 'oval' do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Diogo Moscato Photo by: Ricardo Saibro

E quem se juntou a Thiago Camilo/Rapha Teixeira (classe PRO) como campeões da disputa deste ano foram Diogo Moscato (foto acima), que conquistou o título na PROAM, e Giovani Girotto (foto abaixo), bicampeão na AM. O vencedor da prova foi Rodrigo Sperafico (foto destaque da matéria).

Giovani Girotto, campeão da GT Sprint Race Special Edition 2022 Photo by: Luciano Santos

A corrida foi encerrada prematuramente sob safety car por causa de forte acidente com Leonardo Martins (AM). De qualquer forma, grande triunfo para Sperafico, parceiro de Jorge Martelli na classe principal, na qual Camilo/Teixeira já haviam se sagrado campeões na prova disputada neste sábado.

O astro da Stock Car, aliás, cruzou a linha de chegada em segundo no certame final de domingo, à frente de Arthur Gama (PROAM), que triunfou na categoria 'intermediária'. Lourenço Beirão, de Portugal, e Gerson Campos, ambos da PRO, completaram o top 5. O brasileiro vencera a corrida 2.

Na sequência, vieram três pilotos da PROAM: Antonio Junqueira, o campeão Moscato e Dudu Trindade. O nono colocado geral foi Marcus Índio, que ficou com a vitória na classe AM, a mais democrática. As 10 primeiras posições foram fechadas pelo campeão Giovani Girotto:

