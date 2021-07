GT Sprint Race: Thiago Camilo vence corrida 2 em Cascavel; veja

Se a vitória da primeira corrida da GT Sprint Race Brasil, em Cascavel (PR), foi de um representante da nova geração, o jovem paranaense Pedro Aizza, na segunda corrida o grande nome foi de um piloto já consagrado na modalidade. O paulista Thiago Camilo, da categoria PRO, voltou a ganhar na competição, completando as 18 voltas no circuito do Autódromo Zilmar Beux com o tempo de 24min48s294, fechando um fim de semana de muitos pontos.

Isso porque a quarta etapa do calendário e terceira prova do campeonato Brasil foi 'Triple X', ou seja, garantiu pontos no classificatório e nas duas corridas. Assim, Thiago e seu companheiro Beto Cavaleiro somaram 60 dos 75 pontos possíveis.

“Nós estávamos precisando de um fim de semana como este, marcando tantos pontos. Aqui em Cascavel, o carro e o Beto foram perfeitos já no primeiro treino e eu, mesmo sem andar no segundo treino, consegui a pole no sábado", afirmou Camilo.

"Na corrida, encaixei bem a largada, pulando de 10º para 5º já na segunda curva, e depois administrei as ultrapassagens”, explicou o vencedor. “Para o campeonato foi muito bom e, agora, temos de tentar manter a constância para brigar pelo título”, concluiu o piloto. Ainda pela categoria PRO, Sérgio Ramalho terminou em segundo, enquanto Marcelo Henriques completou o pódio em terceiro.

Na PROAM, o mais rápido da segunda corrida foi Rafael Dias. O piloto, que terminou a prova da manhã em terceiro, mas, em razão de uma punição, largou em 11ª lugar, conseguiu se recuperar à tarde e terminou em primeiro na categoria e segundo no geral.

“Foi muito bom. Conseguimos acertar o carro. Larguei atrás, mas com ritmo consegui chegar. Foi fruto de foco e persistência. Achei a pista boa, de alta, mas o frio atrapalhou”, ressaltou. Adalberto Baptista e Pedro Aizza, respectivamente, completaram o pódio na categoria.

E deu Luis Debes duas vezes na categoria AM. O piloto deixou Cascavel com um saldo para lá de positivo, vencendo as duas corridas e somando pontos muito importantes para o campeonato.

“Foi um fim de semana de muitas novidades, pois não tinha andado ainda na chuva e tendo que me defender dos ataques dos adversários. Foi pressão o tempo todo e bacana, porque consegui acertar. Estou feliz e perto do líder. A disputa promete até o fim do ano”, declarou.

O calendário está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Na 10ª temporada, serão três títulos distintos: Brasil, Special Edition e Overall, nas classes PRO, AM e PROAM. E, ainda, o título de Novato do Ano.

Resultado da corrida 2:

1) #21 Thiago Camilo/ Beto Cavaleiro, PRO, a 18 voltas, em 24min48s294

2) #13 Rafael Dias, PROAM, a 9s719

3) #25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, PRO, a 10s042

4) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, PRO, a 10s655

5) #82 Gerson Campos, PRO, a 16s799

6) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 20s301

7) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, a 20s526

8) #35 Pedro Aizza, PROAM, 16 voltas, a 21m091

9) #37 Luis Debes, AM, a 24s167

10) #31 Caê Coelho/ Adriano Ramos, AM, a 24s193

11) #17 Walter Lester, AM, a 25s885

12) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 28s831

13) #03 Pedro Ferro, PROAM, a 35s294

14) #04 Julio Campos/ Léo Torres, PRO, a 3 voltas

15) #33 Danny Candia, AM, a 4 voltas

16) #72 Giovani Girotto, AM, a 4 voltas

Não completou 75% da prova

17) #12 Zezinho Muggiati/ Edgar Bueno Neto, PROAM, a 8 voltas

18) #161 Antonio Junqueira/ Pedro Costa, PROAM, a 14 voltas

19) #19 Luciano Zangirolami/ Nathan Brito, PRO, a 16 voltas

20) #11 Weldes Campos, PRO, a 17 voltas

Melhor volta: #83 Gabriel Casagrande, 1min09s780, 157,764 km/h

GT Sprint Race 2021 - 4ª Etapa, Cascavel | CORRIDA 2 | Domingo, 18/07 - 12h30

