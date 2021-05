Astro do automobilismo brasileiro, Thiago Camilo, ao lado do jovem Pedro Ferro, integrante da Toyota Gazoo Racing de apenas 17 anos, cravou a pole da GT Sprint Race em Goiânia neste sábado. Competindo na categoria Pro, a dupla conquistou a pole para a corrida 1 deste final de semana por meio do veterano. A prova acontece ainda neste sábado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, às 16h27, com Ferro no comando do carro.

“Muito feliz em conquistar a pole e vamos com tudo para buscar a vitória nas corridas deste final de semana. É muito bom ter o Thiago me ajudando e ensinando tanto sempre, é um cara muito experiente. Será uma etapa intensa, vamos buscar os melhores ajustes e acelerar com tudo aqui em Goiânia”, disse Pedro, que também tem sua carreira gerenciada por Camilo, estrela da Stock Car.

Na etapa de estreia da temporada da GT Sprint Race, Pedro venceu a corrida 2 na categoria Pro-Am, além de conquistar o segundo lugar geral. Inclusive, o piloto mais jovem do grid da Stock Light já venceu entre os rookies em Goiânia na temporada atual na primeira etapa da categoria de acesso à Stock Car. Já Camilo foi campeão da Sprint em 2020 e venceu a etapa de Goiânia do minitorneio 'Special Edition'.

Com um histórico de conquistas no kartismo brasileiro e internacional, Pedro também já fez testes de F4 na Europa. O piloto natural de Santos (SP) começou no kart aos 13 anos de idade e também disputou campeonatos internacionais importantes, como o SKUSA, Florida Winter Tour e ROK The Rio.

A corrida 1 da GT Sprint Race em Goiânia terá largada às 16h27 deste sábado (22). A rodada tripla se encerrará no domingo (23), com uma prova às 09h17 e outra corrida às 13h48. Você acompanha tudo no Motorsport.com, que transmite as provas de domingo ao vivo.

