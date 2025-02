A BMW venceu as 12 Horas de Bathurst de 2025, com o BMW M4 GT3 da WRT de Kelvin van der Linde, Sheldon van der Linde e Augusto Farfus conquistando sua primeira vitória na era GT3 da corrida e liderando uma dobradinha.

Duas das mudanças nos regulamentos da corrida desde 2024 provaram ser cruciais e, de certa forma, determinaram o vencedor da prova, realizada em condições quentes e secas no circuito de Mount Panorama, de 6.213 km.

Nos anos anteriores, os pilotos estavam limitados a trechos de no máximo 32 voltas antes do reabastecimento e tinham que fazer um número mínimo de paradas. Mas essas janelas estavam bem abertas este ano e a BMW fez o melhor uso das mudanças, o que fez a diferença.

Sheldon van der Linde passou o carro para seu irmão Kelvin quando faltava pouco mais de uma hora para o fim da corrida, com uma Ferrari pilotada por Chaz Mostert logo atrás dele. Mas todos na WRT - e Mostert - sabiam que o carro italiano precisaria de muitas voltas de safety car para chegar ao final sem outra parada nos boxes.

Mesmo depois que Mostert assumiu a liderança no The Chase, faltando 37 minutos para o fim da corrida, nenhum safety car apareceu na última meia hora e isso selou o acordo para a equipe belga.

Mostert saiu da liderança com 22 minutos de corrida, retomou em sexto e subiu de posição quando Matt Campbell e Lucas Auer, que também estavam fora de seus últimos intervalos de combustível, pararam no final da corrida.

No outro BMW, Raffaele Marciello estava em um ataque, contornando a parte externa do Mercedes-AMG de Jules Gounun no The Chase para assumir a terceira posição e, em seguida, perseguiu o outro carro que aproveitou ao máximo o combustível, o Mercedes-AMG GT3 da Craft-Bamboo de Auer.

Mas o Mercedes também perdeu a janela de combustível, indo para os boxes quando faltavam seis minutos para o fim da corrida e promovendo o segundo BMW de Marciello/Valentino Rossi/Charles Weerts para segundo.

BMW M4 GT3 #46, Equipe WRT: Valentino Rossi Foto de: Edge Photographics

"Foram as duas horas mais difíceis da minha vida", disse Kelvin após uma vitória por 10s25. "Estávamos economizando combustível, especialmente quando Chaz estava chegando, e foi muito difícil. Estamos muito orgulhosos."

Farfus acrescentou: "Estivemos tão perto, tão longe, e acabamos tendo um carro rápido e fizemos uma corrida perfeita."

Sheldon concordou com as palavras do irmão: "Tenho que dizer que é brilhante, acho que fomos impecáveis desde o início da manhã. Não tenho palavras. Estamos tentando vencer esta corrida há três anos!"

O resultado da BMW não foi sem alguma sorte. Rossi dirigiu rapidamente, mas foi flagrado ultrapassando um GT4 mais lento sob bandeira amarela. Logo em seguida, enquanto Weerts cumpria a consequente penalidade de drive-through, outro período de safety car devido a um incidente separado permitiu que ele minimizasse a perda de posição na pista e ficasse com os líderes, mesmo que o carro caísse de segundo para oitavo na ocasião.

A corrida se resumiu aos seis carros líderes: os dois BMWs; o 75 Express Mercedes-AMG GT3 Evo de Gounon, Luca Stolz e Kenny Habul; Mostert, Will Brown e Daniel Serra na Ferrari 296 GT3 da Arise Racing; o Craft-Bamboo Mercedes-AMG GT3 de Auer, Maxi Gotz e Jayden Ojeda e o Absolute Racing Porsche 911 GT3 R dos atuais vencedores Campbell e Ayhancan Guven, e Alessio Picariello. Eles terminaram nessa ordem.

A melhor das entradas não Pro, em sétimo lugar, acabou sendo o Heart of Racing Mercedes-AMG de Ross Gunn, Ian James e Zach Robichon, que venceu a classe Bronze.

O vencedor da classe Pro Am foi a segunda Ferrari da Arise, dirigida por Jaxon Evans, Alessio Rovera, Brad Schumacher e Elliot Schutte, que levou a melhor sobre o Porsche da Manthey EMA. Na primeira metade da corrida, os pilotos Pro do Porsche, Laurin Heinrich e Morris Schuring, estavam entre os Pro, mas o carro perdeu ritmo durante os períodos dos pilotos Bronze, Sam e Yasser Shahin.

Na classe Silver e em nono lugar ficou o Lamborghini #93 da Wall Racing, com Brendon Leitch, D'Tony Alberto, Adrian Dietz e a personalidade da televisão australiana Grant Denyer.

O McLaren de Adam Christodolou/Daniel Bilksi/Mark Griffith foi o único a terminar na classe GT4. A KTM X-bow de David Crampton/Trent Harrison/Glen Wood venceu a classe Invitational, apesar de o único participante da classe ter perdido mais de 20 voltas enquanto os danos do acidente eram reparados.

Cláusula NÚMERO Piloto Carro / Motor Voltas Tempo 1 32 Augusto Farfus

S.van der Linde

K.van der Linde BMW 306 12:01'53.1350 2 46 Valentino Rossi

Charles Weerts

R.Marciello BMW 306 12:02'03.3800 3 75 Kenny Habul

Jules Gounon

Luca Stolz Mercedes 306 12:02'04.4980 4 26 Chaz Mostert

William Brown

Daniel Serra Ferrari 306 12:02'57.0970 5 77 Maximilian Götz

Lucas Auer

Jayden Ojeda Mercedes 306 12:03'21.0390 6 911 A.Picariello

Ayhancan Guven

Matt Campbell Porsche 306 12:03'35.2030 7 27 Ross Gunn

Z.Robichon

Ian James Mercedes 305 12:03'38.3790 8 36 Jaxon Evans

Alessio Rovera

Brad Schumacher

Elliott Schutte Ferrari 303 12:01'53.7460 9 93

Adrian Deitz

Grant Denyer

Brendon Leitch D' Tony Alberto Adrian DeitzGrant DenyerBrendon Leitch Lamborghini 303 12:03'15.8760 10 91 Laurin Heinrich

Morris Schuring

Sam Shahin

Yasser Shahin Porsche 303 12:03'18.3430 11 9 Marc Cini

Dean Fiore

Lee Holdsworth Audi 291 12:02'58.6860 12 47 James Koundouris

Theo Koundouris

David Russell

Luke Youlden Mercedes 283 12:02'23.8930 13 14 Jamie Day

Jaylyn Robotham

Mateo Villagomez Aston Martin 276 12:02'37.4330 14 24 Cameron Campbell

Jake Santalucia

Anthony Levitt McLaren 276 12:06'20.5270 15 50 David Crampton

Trent Harrison

Glen Wood KTM 270 12:02'28.1630 16 19 Daniel Bilski

A.Christodoulou

Mark Griffith Mercedes 261 12:03'51.9930 17 44 Scott Andrews

Sergio Pires

Marcel Zalloua Audi 241 12:02'00.8790 - 888

Maxime Martin

Mikaël Grenier Maro EngelMikaël Grenier Mercedes 170 7:05'46.3790 - 183 Broc Feeney

Ricardo Feller

Liam Talbot Audi 164 6:43'20.0960 - 4 Fabian Schiller

Brenton Grove

Stephen Grove Mercedes 53 2:18'40.3170 - 25 Paul Buccini

Tom Hayman

Ryan Sorensen McLaren 36 1:36'35.3980 - 222 Cameron Waters

Craig Lowndes

Tom Randle Mercedes 35 1:27'42.9450

