As motos Yamaha foram o assunto no terceiro e último dia do Shakedown da MotoGP em Sepang, monopolizando as duas primeiras posições com Fabio Quartararo e Jack Miller.

O campeão mundial de 2022 foi o único capaz de quebrar a barreira de 1m58s no evento de três dias reservado para pilotos de teste, novatos e equipes concessionárias. De fato, "El Diablo" parou o cronômetro com o tempo de 1m57s794. Uma referência, porém, muito distante da pole position do GP da Malásia, há alguns meses, que Pecco Bagnaia havia cravado 1m56s337.

Atrás dele, Miller parece estar indo bem no M1 da Prima Pramac Racing, que fechou com uma diferença de 309 milésimos para o francês. O mesmo pode ser dito do novo piloto de testes da Honda, Aleix Espargaro, que esteve muito perto de quebrar a barreira de 1m58s em sua RC213V, terminando apenas 3 milésimos mais lento que o australiano.

Pelo terceiro dia consecutivo, Ai Ogura levou o prêmio de melhor novato, ficando em quarto lugar com sua Aprilia Trackhouse Racing. O campeão mundial de Moto2 também melhorou significativamente em relação a esse sábado, em cerca de seis décimos, mostrando que está se familiarizando lentamente com a categoria.

No entanto, o dia também foi positivo para Fermin Aldeguer, que terminou em sexto com a Ducati da Gresini Racing, 627 milésimos atrás de Quartararo. Entre os dois novatos estava Pol Espargaro, que foi novamente o mais rápido entre os pilotos da KTM hoje, com 1m58s291.

Depois do melhor tempo de ontem, Alex Rins teve que se contentar em terminar em sétimo, embora tenha conseguido melhorar um pouco o tempo de sua Yamaha no segundo dia. Miguel Oliveira, por outro lado, melhorou seu tempo para 1m58s526 na segunda M1 da Prima Pramac Racing.

É preciso descer até a nona posição para encontrar a KTM de Dani Pedrosa, enquanto o top 10 é completado pelo piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, que hoje estreou a nova aerodinâmica da Desmosedici GP25, mas não buscou desempenho: daí seu 1m59s508.

Com o fim do Shakedown, agora haverá dois dias de "descanso" e, em seguida, a temporada entrará em pleno andamento com os testes coletivos que serão realizados na pista da Malásia de 5 a 7 de fevereiro, que finalmente verão todo o grid de 2025 entrar na pista.

MotoGP 2025 | Shakedown Sepang, tempos do terceiro dia

Posição Piloto Moto Tempo 1 Fabio Quartararo Yamaha 1'57"794 2 Jack Miller Yamaha 1'58"103 3 Aleix Espargaro Honda 1'58"106 4 Ai Ogura Aprilia 1'58"208 5 Pol Espargaro KTM 1'58"291 6 Fermin Aldeguer Ducati 1'58"421 7 Alex Rins Yamaha 1'58"489 8 Miguel Oliveira Yamaha 1'58"526 9 Dani Pedrosa KTM 1'59"080 10 Michele Pirro Ducati 1'59"508 11 Lorenzo Savadori Aprilia 1'59"843 12 Piloto de testes da Yamaha Yamaha 2'00"115 13 Somkiat Chantra Honda 2'00"550

BORTOLETO revela TESTE SURPRESA, veja depoimento; WOLFF DESILUDIDO com HAMILTON, Honda em APUROS e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa histórias mais interessantes da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!