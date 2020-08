Brasil conquista dois pódios com Leo Lamelas em estreia no Lamborghini Super Trofeo

Uma das principais jovens promessas do automobilismo brasileiro nos EUA, Leo Lamelas conquistou dois pódios em sua estreia no Lamborghini Super Trofeo, categoria com carros GT da montadora italiana. Piloto da equipe US Racetronics, Lamelas foi o terceiro colocado na primeira prova da classe Pro-Am e chegou em segundo lugar na corrida 2 em Road America.

“Foi bem especial conquistar dois pódios logo na etapa de estreia, ainda mais em um tipo de carro totalmente novo para mim. Tudo isso mostra que a preparação está sendo muito bem feita e que o trabalho em conjunto com a equipe foi fantástico para essa primeira etapa. Agora vamos seguir trabalhando para evoluir ainda mais e levar a vitória para casa na próxima etapa”, disse Lamelas.

Apesar de ser sua primeira temporada em carros de GT, Lamelas já possui uma boa experiência no automobilismo norte-americano sendo destaque por duas temporadas no Prototype Challenge, categoria preliminar do IMSA assim como também é o Lamborghini Super Trofeo. Pelo campeonato de protótipos, Lamelas conseguiu vitórias históricas em Sebring e em Daytona, terminando o PC Championship em terceiro lugar.

Agora em um novo desafio na carreira, Lamelas acredita que será possível brigar por vitórias pilotando no campeonato exclusivo de Lamborghini.

“Ainda é cedo para pensarmos lá na frente da competição, mas sem dúvida esses dois pódios consecutivos me trouxeram muita confiança para brigar pela vitória na próxima etapa no mês que vem”, diz Lamelas, que também colecionou conquistas no kart brasileiro antes de seguir carreira nos EUA.

A próxima etapa do Lamborghini Super Trofeo North America acontece em duas semanas em Virgínia, Danville.

Confira o calendário completo:

2ª etapa – Virgínia– 19 a 21 de agosto

3ª etapa – Road Atlanta- 3 a 6 de setembro

4ª etapa – Laguna Seca – 23 a 25 de outubro

5ª etapa – Sebring – 11 a 14 de novembro