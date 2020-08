Leo Lamelas vence no Lamborghini Super Trofeo após conquistar duas poles na Virgínia

Destaque na primeira etapa do Lamborghini Super Trofeo com dois pódios, o brasileiro Leo Lamelas voltou a ser protagonista no campeonato americano com vitória na segunda etapa no estado da Virgínia. Pilotando o modelo Huracán ST da equipe US Racetronics, Lamelas ainda cravou a pole da classe Pro-Am nas duas corridas do final de semana nos Estados Unidos. Com as conquistas do final de semana, Lamelas é o vice-líder da categoria.

“Estou bem feliz por vencer pela primeira vez nesse campeonato. É um desafio completamente novo na minha carreira e estamos fazendo um trabalho muito bom com a equipe US Racetronics. Na segunda corrida, largando novamente na pole, cometi um erro logo no início, mas tenho certeza de que evoluí muito nessa segunda etapa. Seguiremos trabalhando e vamos com tudo para vencer novamente na próxima etapa”, diz Lamelas, que colecionou conquistas no kart brasileiro antes de seguir carreira nos EUA.

Na etapa de abertura do Lamborghini Super Trofeo, disputada em Road America, Lamelas conquistou o terceiro lugar na estreia e foi segundo colocado na prova 2. Em busca do título em sua primeira temporada no campeonato, o piloto brasileiro continuará focado para a próxima etapa daqui duas semanas. Apesar de ser estreante em categorias GT, o brasileiro já possui uma boa experiência no automobilismo norte-americano sendo destaque por duas temporadas no Prototype Challenge.

“Foi apenas minha segunda etapa com esse carro e como estava muito calor, a minha boa preparação física tem funcionado. Também temos que sempre ficar atentos com a alta temperatura dos pneus e vamos levar esse aprendizado para Road Atlanta, uma pista em que eu já testei. Faremos alguns ajustes necessários para esse circuito e tenho certeza de que vamos brigar novamente pela vitória. Meu grande objetivo é disputar o título da Pro-Am até a última etapa”, diz Lamelas.

A terceira etapa do Lamborghini Super Trofeo acontecerá em Road Atlanta, sendo uma das categorias preliminares do IMSA, entre os dias 4 e 6 de setembro.

Confira a sequência do calendário do Lamborghini Super Trofeo:

3ª etapa – Road Atlanta – 4 a 6 de setembro

4ª etapa – Laguna Seca – 30 de outubro a 1º de novembro

5ª etapa – Sebring – 11 a 13 de novembro

