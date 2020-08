F1: Com futuro incerto, Vettel nega contratação de empresário

Sebastian Vettel não quer contratar um empresário, mesmo com as incertezas sobre seu futuro na Fórmula 1. Com a Ferrari decidindo não estender o contrato do piloto, o alemão está avaliando as opções de continuar na categoria ou fazer alguma outra coisa.

Suas opções na F1 são limitadas, mas ele está mais vinculado a uma mudança para a equipe Racing Point/Aston Martin no próximo ano, potencialmente como um substituto do mexicano Sergio Pérez.

Apesar da situação complicada, aliada a alguns momentos difíceis na Ferrari, o tetracampeão mundial diz que não tem intenção de contratar ninguém para ajudá-lo a traçar seu próximo movimento.

Vettel sempre escolheu cuidar de seus negócios e conta com o apoio de pessoas de confiança, como o consultor da Red Bull, Helmut Marko. Os assuntos de mídia de Vettel são gerenciados por Britta Roeske e ele aciona advogados para ajudar a finalizar papelada e contratos.

Questionado em entrevista para o ex-piloto Ralf Schumacher na Sky sobre se achava que agora era um bom momento para conseguir um empresário, Vettel disse: "Talvez ajude aqui e ali. [Mas] acho que este é o caminho que tenho sempre tomado".

"Algumas pessoas vêm e vão. Há muitas pessoas que dão tapinhas nas costas e, algumas semanas depois, as mesmas pessoas estão criticando você. Sempre fui... Não quero dizer sozinho, já que, é claro, você tem pessoas ao seu redor que o apoiam. Mas acho que mais importante do que talvez criar opinião pública é que você saiba em quais pessoas pode confiar e com quem você pode evoluir", seguiu.

"Acho que tenho um ambiente bom e forte lá, e ainda estou de bom humor e com a cabeça bem clara. Nunca fui tão dependente do que pode ser a percepção externa, do que as pessoas pensam e dizem. Graças a Deus nunca fui tão dependente disso. Não sigo tudo o que está escrito ou dito”, completou Vettel, que conquistou seus quatro títulos mundiais pela Red Bull entre 2010 e 2013.

VÍDEO: Veja a verdade sobre o início da treta de Nelson Piquet e imprensa

PODCAST: O que resta para Massa no automobilismo após sair se sua equipe na F-E?

Your browser does not support the audio element.

.