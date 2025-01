Felipe Massa sobe outra vez ao pódio nas 24h de Daytona

Foi uma prova de superação. Depois de largarem com o protótipo Oreca 07-Gibson #74 na oitava posição e enfrentarem problemas com a porta direita durante a corrida, Felipe Massa e seus companheiros Felipe Fraga, Josh Burdon e Gar Robinson conseguiram chegar ao pódio, em terceiro lugar, nas tradicionais 24h de Daytona, na categoria LMP2.

Assim, o time da equipe Riley repetiu o resultado do ano passado, quando também havia chegado em terceiro.



“Mais uma 24h de Daytona e mais um pódio, no meu segundo ano aqui. Chegamos em terceiro de novo e estou muito feliz. Mesmo com um problema, quando a porta do lado direito quebrou e a gente perdeu três voltas por causa disso. Mas, no fim, escolhemos a estratégia certa e recuperamos posições”, contou Massa.



“Saio satisfeito e queria agradecer aos meus companheiros Josh, Gar e ao meu irmão Felipe Fraga, que fizeram um excelente trabalho, e também à toda equipe Riley”, finalizou o vice-campeão da temporada 2024 da Stock Car.

