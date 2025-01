O brasileiro Pietro Fittipaldi disputou as 24 Horas de Daytona, prova que abriu o calendário 2025 do IMSA neste final de semana na Flórida. Com a equipe Pratt Miller, Pietro concluiu a disputa no top-10 ao lado dos companheiros Chris Cumming, Callum Ilott e James Roe.

Assim como nos treinos, o quarteto do carro #73 mostrou um bom ritmo durante a corrida, mas as chances de pódio foram tiradas depois de um acidente com Cumming, que não teve como desviar de um adversário que rodou no meio do traçado durante a parte noturna da disputa.

“O ritmo do nosso carro na prova era muito bom. A corrida de 24 horas é assim, sempre intensa e queria agradecer a Pratt Miller pelo apoio. Terminamos no top-10, mas infelizmente tivemos um acidente após a sexta hora da corrida quando meu companheiro estava guiando o carro".

"Na relargada um GTP rodou na frente dele e bateram praticamente sete carros. Eu fui bem recebido pelo time e temos mais seis corridas do IMSA pela frente, então vamos com tudo para a próxima etapa”, diz Pietro.

A equipe de Fittipaldi largou na quarta colocação da LMP2, ainda conseguiu reconstruir o carro para seguir na disputa e completou 678 voltas em Daytona. Com 1min38s717, o quarteto fez o quinto melhor tempo da classe durante a corrida.

A próxima etapa do IMSA será as 12 horas de Sebring, no dia 15 de março.

