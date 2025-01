Felipe Nasr teve a incumbência de levar o Porsche #7 da equipe Penske à vitória das 24 Horas de Daytona, prova realizada neste fim de semana no mítico autódromo da Flórida. O brasiliense esteve ao lado de Nick Tandy e Laurens Vanthoor para mais um grande triunfo em sua já laureada carreira.

Nasr teve trabalho nos últimos minutos da prova, quando teve que superar o seu companheiro de equipe, Matt Campbell, que liderava com o Porsche #6. O australiano acabou perdendo também a segunda colocação para Tom Blonqvist com o Acura #60.

Blonqvist até chegou a se distanciar do Porsche #6, mas não foi suficiente para sequer pressionar Nasr pela P1.

Esta foi a terceira vitória de Nasr em Daytona. Ele também triunfou pela classe GTD Pro em 2022, também com a Porsche, além da vitória geral em 2024.

#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr Foto de: Porsche

O Cadillac #31 que Felipe Drugovich dividiu com Frederik Vesti, Earl Bamber e Jack Aitken teve problemas durante a madrugada após o dinamarquês bater e a equipe demorar para reparar a suspensão do carro. Eles fecharam na nona posição na classe GTP.

Pela LMP2, a vitória ficou com Sebastien Bourdais, John Farano, Sebastian Alvarez e Job van Uitert da Tower Motorsports. Paul di Resta fechou a prova pela United Autosports, com Daniel Goldburg, James Aleen e Rasmus Lindh, conseguindo a segunda posição.

O #74 com os brasileiros Felipe Massa e Felipe Fraga repetiram o pódio do ano passado, na terceira posição. Eles dividiram o carro da Riley com Gar Robinson e Josh Burdon.

Pietro Fittipaldi, no #73 da Pratt Miller Motorsports com James Roe, Callum Illot e Chris Cumming terminou na 10ª posição na classe.

Na GTD a vitória ficou com o Corvette da AWA, com esquadrão composto por Orey Fidani, Matthew Bell (que fechou a corrida), Lars Kern e Marvin Kirchhofer.

A Ferrari #34 da Conquest Racing de Daniel Serra foi oficialmente apenas a 12ª colocada. Pipo Derani foi o 20º, ao lado de Charlie Eastwood, Alex Udell e Salih Yoluc no Corvette da DXDT Racing.

Custódio Toledo, brasileiro que compete com a licença americana, terminou na 7ª colocação na classe, correndo com Riccardo Agostini, Arthur Leclerc e Conrad Laursen pela AF Corse.

A vitória na GTD Pro ficou com Dennis Olsen, Christopher Mies e Frederic Vervisch, com o Ford Mustang #65. Augusto Farfus, que formou o esquadrão do BMW da equipe Paul Miller Racing no #48, junto com Dan Harper, Max Hesse e Jesse Krohn, terminou na 12ª posição na classe.

Resultado

