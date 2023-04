Carregar reprodutor de áudio

Largando da sétima posição no circuito de rua de Long Beach, na Califórnia (EUA), a equipe Action Express Racing arriscou uma estratégia diferente com o #31 Whelen Engineering Cadillac V-Series, que o brasileiro Pipo Derani divide com o britânico Alexander Sims, no IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Em busca da segunda vitória consecutiva na terceira etapa da temporada 2023 do IMSA, disputada neste sábado (15), o time optou por uma parada logo no início da corrida, na volta 6 das 78 completadas, com Sims, responsável pela classificação na sexta-feira, entregando o carro a Derani.

A expectativa da equipe era que uma bandeira amarela ao longo da prova de apenas 100 minutos, pudesse colocá-los na briga pela vitória. A intervenção, no entanto, só veio nas voltas finais, com a corrida terminando em bandeira amarela.

Desta forma, Derani precisou fazer duas paradas nos boxes, enquanto os rivais pararam apenas uma vez. O brasileiro cruzou a linha de chegada na quinta colocação e, com o resultado, estão na vice-liderança da temporada, com 954 pontos, um a menos que os líderes Mathiew Jaminet e Nick Tandy, que venceram a prova deste sábado.

“Foi uma daquelas corridas em que você larga atrás e tem de tentar algo diferente. E foi o que fizemos”, comentou Derani.

“Tivemos uma boa briga até um certo ponto da corrida. Pude disputar posições e ultrapassar alguns carros, enquanto estávamos próximos dos líderes. Sabíamos que nossa estratégia era diferente e estávamos contando com outra bandeira amarela antes do final da corrida, o que não aconteceu”, lamentou o brasileiro, que foi campeão do IMSA em 2021.

“Apesar disso, mostramos que estamos no mesmo ritmo que os demais competidores durante a corrida e acredito que conseguimos evoluir durante o final de semana, o que é muito positivo. É um campeonato longo e, considerando a forma como a corrida se desenrolou, conseguimos marcar bons pontos. Queremos estar na frente e mostramos que o nosso Cadillac V-Series.R tem muito potencial e vamos continuar lutando”, completou Derani.

A quarta etapa da temporada 2023 será disputada no dia 14 de maio, em Laguna Seca.

Confira o resultado da categoria GTP em Long Beach:

1. #06 N. Tandy / M. Jaminet (Porsche 963) 78 voltas

2. #25 C. De Phillippi / N. Yelloly (BMW M Hybrid V8) +0.903

3. #07 M. Campbell / F. Nasr (Porsche 963) +2.904

4. #24 P. Eng / A. Farfus (BMW M Hybrid V8) +3.692

5. #31 P. Derani / A. Sims (Cadillac V-Series R) +56.151

6. #60 T. Blomqvist / C. Braun (Acura ARX-06) + 1 volta

7. #10 R. Taylor / F. Albuquerque (Acura ARX-06) Não completaram

8. #01 S. Bourdais / R. van der Zande (Cadillac V-Series R) Não completaram

