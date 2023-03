IMSA: Derani conquista pole da 71ª edição das 12 Horas de Sebring

Carregar reprodutor de áudio

Não é à toa que o brasileiro Pipo Derani tem seu nome atrelado ao circuito de Sebring, na Flórida (Estados Unidos). Nesta sexta-feira (17), mais um capítulo desta bem-sucedida 'parceria' começou a ser escrito na IMSA.

Após andar sempre entre os mais rápidos e liderar um dos treinos livres, Derani cravou a pole position para a 71ª edição das 12 Horas de Sebring. A bordo do #31 Whelen Engineering Cadillac V-Series, da equipe Action Express Racing, o brasileiro cravou o seu melhor tempo em 1min45s836.

Três vezes vencedor da corrida (2016, 2018 e 2019), uma das mais desafiadoras do endurance mundial, Derani vai comandar o grid, que terá sua largada às 11h10 (de Brasília) deste sábado (18). O brasileiro vai dividir a pilotagem com o britânico Alexander Sims e o sul-coreano Jack Aitken.

Eles compartilharão a primeira fila do grid com outro Cadillac, da Ganassi, comandado pelos pilotos Sebastien Bourdais, Renger van der Zande e Scott Dixon. A prova marca a segunda etapa da IMSA 2023 e poderá ser acompanhada ao vivo no aplicativo e site da categoria: acesse clicando aqui.

“Estamos tendo um fim de semana fantástico desde o início. Entramos na pista com um carro já muito competitivo, então, as mudanças foram bem pequenas a cada treino e seguimos melhorando os nossos tempos. Foi um classificatório bem competitivo. Acho que saímos de Daytona um pouco atrás, mas isso mostra que trabalhamos bem juntos, Action Express e Ganassi, para continuar desenvolvendo o nosso Cadillac”, declarou Derani, quinto colocado nas 24h de Daytona em janeiro.

“É sempre muito bom voltar a Sebring. É um lugar que eu realmente gosto muito. Estar na pole aqui não diz muita coisa para a corrida, mas para nós como equipe, após um 2022 difícil, significa muito poder mostrar o nosso potencial”, continuou o campeão da IMSA em 2021.

“Gostaria de agradecer a toda equipe Action Express Whelen Engineering e à Cadillac pelo apoio contínuo, o trabalho incansável e as horas por trás das portas fechadas tentando fazer deste programa o melhor possível. Pessoalmente, também é muito gratificante conquistar a primeira pole para o Cadillac LMDh em uma pista que eu realmente gosto de pilotar. Um começo maravilhoso para o nosso fim de semana”, destacou o brasileiro de 29 anos.

"Espero que tenhamos uma corrida limpa. Acredito que estamos numa forte posição para a disputa”, completou Derani, o mais jovem tricampeão das 12h de Sebring e o primeiro piloto a ganhar três vezes num período de quatro anos desde o ex-campeão da F1 Phil Hill, quase 60 anos atrás.

