IMSA: Mazda consegue dobradinha em Daytona; Pipo Derani é 5º

Após mais de cinco meses de ausência, por conta da pandemia do novo coronavírus, o WeatherTech SportsCar Championship voltou, com a etapa em Daytona, na Flórida.

Quem dominou foram os Mazdas, com Harry Tincknell e Jonathan Bomarito no carro #55 e Oliver Jarvis e Tristan Nunez no #77, formando a dobradinha da montadora japonesa.

Ainda na classe DPi, Sébastien Bourdais e João Barbosa levaram o Cadillac ao terceiro posto, seguido de Dane Cameron e Juan Pablo Montoya, da Penske, na quarta posição.

Pipo Derani, que teve como parceiro Gabby Chaves, já que Felipe Nasr foi diagnosticado com Covid-19, levou o Cadillac #31 à quinta posição.

O Acura #7 de Helio Castroneves, pole position para a prova, teve motor estourado durante a corrida e foi o único abandono da prova.

Na classe GTLM, o Corvette de Antonio Garcia e Jordan Taylor levou a melhor sobre o Porsche de Earl Bamber e Laurens Vanthoor. Na GTD, a Lexus conseguiu a dobradinha, com Jack Hawksworth e Aaron Telitz no carro #14. Frankie Montecalvo e Townsend Bell vieram logo em seguida.

Resultado final

Q4: Bottas surpreende, Norris se destaca e Ferrari é a decepção do quali do GP da Áustria

PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna