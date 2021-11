A etapa de Road Atlanta, ou Petit Le Mans, finalizou neste sábado a temporada 2021 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship e contou com um final eletrizante. Harry Tincknell conseguiu a vitória para a Mazda, enquanto Felipe Nasr segurou Ricky Taylor para reivindicar o título a ele e Pipo Derani, em um final insano.

Na última volta o Cadillac guiado pelo brasileiro travou batalha com o Acura, com os dois chegando a se tocar em investida de Taylor, que saiu da pista, voltou, mas o melhor ritmo de Nasr o colocou na frente novamente, dando assim o título ao trio, que também conta com o britânico Mike Conway.

“Isso foi intenso”, disse Nasr. “Estou sem palavras. Devo dizer que trabalhamos muito neste momento - toda a equipe. Estou muito orgulhoso de todos da Whelen Engineering por fazerem um ótimo trabalho hoje.”

“Foi possível vencer a corrida. Tive um pouco de azar com o tráfego [quando o Mazda passou] e então vi o carro #10 chegando. Por que tem que ser tão difícil?”

"Descendo para a última curva, vi o #10 fazer um movimento muito tardio e sabia que ele não faria a curva. Então, me concentrei apenas em conseguir a saída da curva e concluímos o trabalho.”

“Tenho muito amor e respeito pelos meninos com quem trabalho. Esta será minha última corrida aqui [na equipe Action Express]. Isso me dá muitas emoções também. Quero agradecer ao Mike, ao Pipo e a todos os membros. Quero agradecer à Cadillac também. Eles nos deram tudo que precisávamos para lutar por este campeonato. Estou muito feliz.”

Derani, que conquistou o título de Protótipo IMSA pela primeira vez, acrescentou: “Não consigo acreditar que somos campeões. Foi um final muito difícil na temporada passada e um início difícil neste ano.”

"Com muita fé em Deus e na minha família, reconstruí minha confiança e aqui estou eu, um campeão do IMSA em 2021. É simplesmente incrível. Sou muito grato pela Whelen Engineering, Action Express, Cadillac e todos que me apoiaram. É simplesmente fantástico.”

O outro brasileiro da DPi, Helio Castroneves abandonou após problemas no assoalho na hora final. Oficialmente ele, Juan Pablo Montoya e Dane Cameron constam na 10ª colocação.

Na LMP3 também deu Brasil, com Felipe Fraga, Gar Robinson e Scott Andrews. Na GTLM, Augusto Farfus foi o terceiro colocado, ao lado de John Edwards e Jesse Krohn.

Resultados:

