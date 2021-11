IMSA: Fraga luta por título para sua equipe em Petit Le Mans

O tocantinense Felipe Fraga disputará a decisão do IMSA neste final de semana em Road Atlanta, nos Estados Unidos, na tradicional prova Petit Le Mans, com 10 horas de duração.

Acelerando o protótipo da Riley Motorsports, o brasileiro luta para ajudar Gar Robinson, seu parceiro de time, a conquistar o título da temporada. A dupla conquistou três vitórias no ano e ainda obteve mais um pódio nas quatro provas que fizeram juntos.

Fraga somente não luta pelo título geral de pilotos da LMP3 por ter ficado fora de duas etapas do início da temporada, quando a pandemia de Covid-19 atrapalhou as viagens dos brasileiros no exterior.

"Nosso desempenho no IMSA tem sido fantástico nessa temporada e estou muito animado para correr essa prova após o segundo lugar no WEC (Mundial de Endurance)", comentou Fraga, que é piloto da fábrica da Mercedes. "Espero encerrar a temporada americana lutando pela vitória e trazendo o título para o time."

O piloto vive uma temporada especial, com vitória nas 6 Horas do Bahrein e vice-campeonato mundial no WEC na classe LMGTE-AM. Ele também compete em provas do Intercontinental GT com bons resultados.

As 10 Horas de Petit Le Mans começa às 14h10 do sábado e termina à 0h10 do domingo. Os canais Fox Sports devem transmitir a largada e as primeiras horas, retornando mais tarde para a exibição das horas finais.

F1 2021: A F1 está de volta ao Brasil! Rico Penteado analisa prova em Interlagos | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #144: GP no Brasil será o mais decisivo dos últimos 10 anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: