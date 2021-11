Hélio Castroneves será o ‘terceiro homem’ no Acura da Meyer Shank Racing para as quatro etapas de endurance do IMSA na próxima temporada.

Castroneves, que venceu em 2020 o IMSA WeatherTech SportsCar Championship em sua terceira temporada competindo com o Acura ARX-05 da Penske, juntou-se à equipe Wayne Taylor Racing para as 24 Horas de Daytona e fez parte da equipe vencedora no carro #10.

No entanto, após sua chegada como parte da Meyer Shank Racing para a Indy 500 - que novamente venceu - e sua temporada parcial na IndyCar com a equipe, Castroneves foi contratado como piloto em tempo integral da MSR na série de monopostos, e também substituiu Olivier Pla na Petit Le Mans da semana passada em Road Atlanta.

Hoje foi confirmado que o brasileiro de 46 anos se juntará às recentes novas contratações em tempo integral do IMSA, Oliver Jarvis e Tom Blomqvist, para competir com o #60 da MSR.

Castroneves, portanto, substitui Juan Pablo Montoya nas 24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring, nas 6 Horas de Watkins Glen e Petit Le Mans.

“Estou muito animado por fazer parte da equipe do IMSA da Meyer Shank Racing no próximo ano”, disse Castroneves. “Eu realmente adoro corridas do IMSA, então tenho muita sorte de poder competir nas duas categorias no próximo ano. Estou ansioso para começar em Daytona em apenas dois meses agora.”

Um comunicado da equipe disse que a MSR “anunciará o último membro do grupo da Rolex 24 em um futuro próximo”. A escolha lógica seria a chegada mais recente da MSR, outro ás da IndyCar e IMSA, Simon Pagenaud, que este ano correu no Cadillac extra da AXR, em parceria com Jimmie Johnson e Kamui Kobayashi.

F1 2021: VERSTAPPEN PUNIDO? A POLÊMICA revisão da TRETA em Interlagos e notícias do GP do Catar

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #146: Hamilton teve a maior exibição da carreira no Brasil?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: