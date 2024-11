O brasileiro Pietro Fittipaldi vai disputar a temporada 2025 do IMSA. O piloto terá na categoria de esporte protótipo um de seus programas no automobilismo no próximo ano, e defenderá a equipe Pratt Miller Motorsport na classe LMP2, correndo ao lado de James Roe Jr em um Oreca 07. O campeonato tem em seu calendário provas importantes, como as 24 Horas de Daytona e das 12 Horas de Sebring.

Piloto reserva da Haas na F1 desde 2019, e com duas largadas na categoria, ambas em 2020, Fittipaldi iniciou a carreira no kart e foi campeão de uma das categoria de base da NASCAR. Depois, Pietro migrou para a Europa, onde foi campeão da World Series by Renault em 2017.

A estreia na Indy veio em 2018, e neste ano, o piloto disputou a temporada completa da categoria americana. No WEC, o piloto venceu corridas com este Oreca 07 na classe LMP2.

“Estou muito feliz por me unir à equipe mais bem-sucedida nos sports cars nos Estados Unidos. Estou animado com a jornada que temos pela frente, e espero contribuir para o sucesso da Pratt Miller Motorsport”, disse Pietro.

Para fechar acordo e correr no principal campeonato de esporte protótipos dos Estados Unidos, o brasileiro levou em conta não haver conflito de datas com outras categorias em 2025. Além do IMSA, Pietro, que esteve na Indy com a RLL neste ano, deverá anunciar em breve outras novidades para sua próxima temporada.

Brandon Wiedmer, vice-presidente da Pratt Miller Motorsport, celebra o retorno da operação da equipe na classe LMP2 do IMSA, e destaca a experiência de Pietro Fittipaldi nas mais variadas categorias do automobilismo mundial, para ajudar a equipe na temporada de 2025 da categoria americana.

“Estamos animados para ampliar nosso envolvimento com o IMSA com o lançamento do programa na LMP2. Essa expansão reflete nosso comprometimento com inovação e desempenho. Durante a última temporada, criamos bases para construir uma plataforma que maximize o retorno para nossos parceiros”, disse Wiedmer.

“Com a grande experiência de Pietro Fittipaldi nas mais variadas categorias e seus formatos, e o crescimento de James Roe nas categorias americanas de monopostos, temos a confiança de que estes pilotos nos trarão a habilidade e determinação que precisamos para fazer de nossa estreia na LMP2 um sucesso. Esperamos anunciar um piloto nível bronze e um piloto de endurance em breve”, completa o vice-presidente.

A temporada 2025 do IMSA começa nos dias 25 e 26 de janeiro, com a disputa das 24 Horas de Daytona, mais tradicional corrida de endurance dos Estados Unidos. Uma semana antes ocorrem os testes coletivos para a prova.

