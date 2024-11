Max Verstappen lidera a tabela de pilotos com muito orgulho e colocou seu nome na história da Fórmula 1 em diversas oportunidades. Porém, dessa vez, pode ser que ele não fique muito feliz ao conquistar mais uma liderança que pode ser vista como... negativa.

Em 2024, Kevin Magnussen infringiu tantas regras que acabou tendo sua superlicença suspensa por uma corrida, a qual Oliver Bearman assumiu. Mas, quem também ultrapassou alguns limites impostos pela FIA foi o tricampeão.

O piloto holandês sempre foi conhecido por seu estilo de direção agressivo e, de acordo com a análise do RacingNews365.com, Verstappen tem o maior número de pontos de penalidade nas últimas 11 temporadas.

O holandês acumulou 39 pontos em 10 temporadas, mas, curiosamente, ele é seguido por Sergio Pérez, com 36 pontos, que também está na Red Bull há vários anos. É justo resaltar que Lance Stroll está superando o desempenho dos pilotos da equipe taurina.

O piloto canadense passou apenas oito temporadas na F1, portanto, se você multiplicar seus pontos de penalidade pelo seu tempo na categoria, o piloto da Aston Martin salta para o topo. Até o GP da China de 2024, Stroll tinha 7 pontos em sua superlicença.

Importante lembrar que essas marcações têm validade de 12 meses, portanto, os pilotos seguem renovando a 'carteira' a cada corrida.

