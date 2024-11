Carlos Sainz trabalhou com Tom Stallard durante duas temporadas na Fórmula 1, em 2019 e 2020, período durante o qual conseguiu marcar seus dois primeiros pódios. Em um episódio do podcast Beyond the Grid, o ex-engenheiro do espanhol, que ganhou uma medalha olímpica no remo, foi questionado sobre o piloto que a Williams terá em 2025.

"Carlos é um piloto brilhante. Quando perguntamos a ele qual seria o trabalho ideal na F1, ele disse engenheiro de corrida antes mesmo de considerar a possibilidade de ser piloto! Ele adora o lado técnico e de engenharia da F1. E isso não é coincidência, pois seu pai, Carlos Sr., é igual nos ralis".

"Portanto, acho que eles [Williams] estão recebendo alguém que definitivamente quer se envolver no departamento técnico, que quer estar presente nas reuniões de engenharia para ajudá-los a seguir na direção certa. Ele simplesmente adora essas coisas".

Quanto aos outros atributos de Sainz, o britânico, que já trabalhou com Jenson Button e Daniel Ricciardo, entre outros, continuou:

"Carlos é provavelmente o piloto de quem mais me aproximei depois que paramos de trabalhar juntos. É fácil se dar bem com ele. E quando você tem que fazer exigências, ele faz exigências e é realmente bom trabalhar com pessoas assim".

"Além disso, ele pode ser engraçado e um pouco brincalhão, mas tenho certeza de que a Williams não se arrependerá de tê-lo contratado porque ele os ajudará muito".

Muito se comenta sobre as habilidades de Sainz e o que ele pode acrescentar na Williams na próxima temporada, quando se tornar companheiro de Alexander Albon. Ao ser questionado sobre o assunto, Stallard concordou categoricamente que o impacto do espanhol deve ser grande.

"Ele definitivamente tornou a McLaren melhor. Ele era ótimo na McLaren. Quando se juntou a nós, a Renault o dispensou, então sua carreira não estava exatamente no auge, mas ele certamente ajudou muito a McLaren a se desenvolver. Nesse meio tempo, nós também o ajudamos a recuperar sua confiança e o posicionamos bem para ocupar seu lugar entre os melhores pilotos da F1".

"Então, acho que é verdade. Isso certamente ajudou na Ferrari. Eu diria que eles têm uma chance realista de vencer o Campeonato de Construtores e ele desempenhou um papel importante nisso. Enquanto isso, é difícil para mim falar sobre a Toro Rosso e a Renault porque não o observei tão de perto na época. Na McLaren, entretanto, logo ficou claro que ele era um piloto muito bom", concluiu Stallard.

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!